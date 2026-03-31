En las últimas horas trascendió que el Gobierno español le concederá la nacionalidad española al político venezolano exiliado en Madrid, Leopoldo López, luego de que se le denegara la nacionalidad hace años en Venezuela. Esta medida se ejecutará a través de un Real Decreto de forma excepcional llamado carta de naturaleza, que no es muy común y solo se utiliza en situaciones que lo justifiquen. En este marco, una de las preguntas que surgió entre los interesados en realizar la nacionalidad española, es saber si pueden acceder a este trámite “express”. No obstante, se trata de casos muy escasos. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares confirmó que “el Gobierno hará español por la vía exprés a Leopoldo López” para regularizar su situación tras vivir 10 años en el exilio en Madrid. Esta decisión se tomó porque el gobierno de Nicolás Maduro le denegó esta documentación al político opositor, quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad sin pasaporte ni reconocimiento de su nacionalidad en Venezuela. Lo primero a remarcar es que no existe un procedimiento oficial llamado “express”, sin embargo, existen casos excepcionales donde el Estado español puede conceder la nacionalidad por carta de naturaleza, que se considera “rápida” o “exprés” a diferencia de otros tipo de nacionalidad. Las características de la carta de naturaleza son: Este tipo de nacionalidad “rápida” o “express” es muy poco común y se otorga en situaciones de interés nacional como, por ejemplo, a un científico, artista o deportista destacado, o por razones humanitarias. Otro punto importante a remarcar es que nadie puede garantizar los plazos exactos, aunque cuando se trata del Estado español se puede hablar de meses. Cabe destacar, ningún gestor o estudio puede prometer este tipo de nacionalidad a cualquier extranjero. Los argentinos interesados deberán nacionalizarse por las vías comunes normales: