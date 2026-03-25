El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada este miércoles, en el que se refirió al plan del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, para reformar el Código Penal, el cual fue sancionado en 1921. Dentro de los ejes a modificar, el vocero presidencial se refirió al endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales, entre ellos, los delitos migratorios. En un momento de la conferencia de prensa, Manuel Adorni se refirió al “Año Calendario de la Reforma” que, según el presidente, es el “proceso de sesiones ordinarias más reformista de la historia”. En el mismo, se buscará reformar el Código Penal vigente, el cual fue sancionado el 30 de septiembre de 1921. “En cuarto lugar, parte del Código Penal reformado que estamos trabajando junto con la comisión creada por Justicia, está en proceso de revisión”, introdujo. Sin embargo, por indicación del presidente Javier Milei, “quien considera que hay temas de seguridad ciudadana que no pueden esperar”, el Gobierno de la Nación trabajará en la implementación de nuevos tipos de penalidades en su agenda. “Comenzaremos a trabajar con el Congreso de la Nación el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, estafas piramidales, trapitos, viudas negras, salideras, entraderas, motochorros, armas en las cárceles, daño animal, entre otros”, manifestó Manuel Adorni. Por último, señaló que la reforma del Código Penal es un proyecto de 900 páginas para cambiar “un Código que tiene más de 100 años”. En la conferencia de prensa no dio especificidades de cómo serán estos nuevos tipos de penalidades y cuáles serán las sanciones, sin embargo, adelantó que es uno de los temas más importantes en la agenda del Gobierno Nacional este año. En este marco, el gobierno de Javier Milei busca una legislación parecida a la de Estados Unidos, la cual endureció las sanciones contra extranjeros que crucen ilegalmente la frontera de estadounidense. Por ejemplo, en la temporada 2026, la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio de Seguridad reforzó los pasos fronterizos de la Argentina con mayor cantidad de agentes migratorios y controles más estrictos en los puntos de mayor tránsito. Con estas decisiones el mensaje del Gobierno Nacional es contundente: el ojo estará puesto en los migrantes que no cuenten con la documentación correspondiente.