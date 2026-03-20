La idea de que la ciudadanía española dejó de estar disponible para quienes no tienen ascendencia directa se instaló con fuerza tras el cierre de la llamada ley de nietos. Sin embargo, el sistema de nacionalidad en España no se limita a ese mecanismo. Aunque esa vía extraordinaria terminó, siguen existiendo caminos legales que permiten acceder al pasaporte español sin necesidad de ser descendiente. El principal mecanismo vigente es la nacionalidad por residencia, regulada por el Código Civil. Este sistema permite solicitar la ciudadanía tras un período continuado de residencia legal en España, que en términos generales es de diez años. Sin embargo, para ciudadanos de países iberoamericanos (como la Argentina, Colombia o Venezuela) el plazo se reduce a dos años. Este acceso no depende de la ascendencia, pero sí exige condiciones claras: residencia legal, continuidad en el país, integración y ausencia de antecedentes penales relevantes. Además, el proceso incluye la aprobación de pruebas de idioma y conocimientos constitucionales, gestionadas por el Instituto Cervantes, y un trámite administrativo que puede extenderse en el tiempo. Otra vía posible es la nacionalidad por matrimonio. Una persona casada con un ciudadano español puede solicitar la ciudadanía tras un año de residencia legal en España, siempre que el vínculo se mantenga vigente. Tampoco en este caso se exige ascendencia directa, aunque sí el cumplimiento de requisitos formales y la validación por parte de las autoridades. Existen además otros supuestos legales, como personas nacidas en España o bajo tutela de ciudadanos españoles, que permiten acceder a plazos reducidos. Todos estos caminos forman parte del sistema ordinario de nacionalidad y continúan vigentes tras el fin de la ley de nietos. La ciudadanía española no desapareció. Lo que cambió fue el acceso extraordinario. Hoy, obtener el pasaporte sin ascendencia es posible, pero implica cumplir con requisitos más exigentes y un proceso más estructurado.