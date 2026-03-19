La Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio de Seguridad reforzará los principales pasos fronterizos durante Semana Santa en el marco de la temporada 2026. El objetivo es “garantizar un control migratorio más rápido, moderno y eficiente” para el ingreso y egreso del país. A comienzos de la temporada del 2026, la Dirección Nacional de Migraciones anunció la incorporación de 96 agentes migratorios en los puntos de mayor tránsito del país. Todos estos se suman a los 2.197 agentes que conforman el equipo de inspectores de control migratorio. Esta decisión se tomó para garantizar una cobertura eficiente durante los momentos de mayor flujo de viajeros como en Semana Santa, cuando se producen miles de traslados a nivel nacional e internacional. Según la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras y Migraciones, toda persona que quiera salir del país debe presentar un documento de viaje válido. Si viajás a países del MERCOSUR y asociados, es decir: Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Los documentos válidos son los siguientes: Importante: En el caso de que se viaje con menores, se debe presentar: Si se viaja en vehículo: En Argentina, la Semana Santa 2026 será entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril. La Semana Santa es un fin de semana extralargo de cuatro días ideal para un viaje turísticos a nivel nacional o internacional.