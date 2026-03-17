Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja.

Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción

Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento

Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético

Adiós pasaporte español: el Gobierno le retirará la nacionalidad en febrero de 2025 a todas estas personas.

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