Reabrieron turnos y nuevos cupos en consulados para poder obtener la ciudadanía española. Tras erradicar la conocida “Ley de Nietos”, esta medida clave motivó a los argentinos que buscan acceder al pasaporte legal. Como el régimen original ya no acepta nuevas solicitudes, el proceso sigue activo para quienes lograron ingresar al sistema antes del vencimiento, lo que abre una nueva oportunidad para completar el trámite y radicarse en España. La normativa —incluida dentro de la Ley de Memoria Democrática— permitió durante varios años que hijos y nietos de españoles accedieran a la nacionalidad de origen. Sin embargo, el plazo para iniciar solicitudes finalizó en octubre de 2025. Desde entonces, ya no se aceptan nuevos pedidos, pero sí continúa la gestión de los expedientes que fueron iniciados en tiempo y forma. En 2026, los consulados españoles, como el de Consulado General de España en Buenos Aires, comenzaron a habilitar nuevos turnos para avanzar con trámites ya registrados. Esto implica que: Incluso, el sistema consular organiza las citas por tandas mensuales, lo que permite reactivar expedientes que estaban demorados. Acceder al pasaporte español abre múltiples oportunidades, especialmente para quienes buscan emigrar: Para quienes no lograron iniciar el trámite antes del cierre, aún existen alternativas legales. En 2026 comenzó a tomar fuerza una vía paralela basada en el Código Civil español, que permite solicitar la nacionalidad en ciertos casos sin límite de tiempo, aunque con más requisitos y evaluaciones. Además, en España se debate la posibilidad de una futura reforma que amplíe nuevamente el acceso a descendientes, incluso sin restricciones generacionales.