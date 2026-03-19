La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) anunció cambios técnicos y de seguridad en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y en el pasaporte. Tras esta modificación, algunos ciudadanos deberán realizar el trámite de renovación para actualizar sus documentos durante abril de 2026. Los cambios serán para los documentos de los argentinos nativos y para los extranjeros nacionalizados. El DNI deberá ser de tarjeta de policarbonato multicapas, con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto. El mismo presentará diferencias según la edad y la nacionalidad de la persona. Los plásticos de los ciudadanos mayores a 14 años incorporarán el escudo nacional, la inscripción “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad”, y una fotografía a color en el frente. A su vez, contará con el ícono de DNI electrónico, nombre y apellido (hasta 35 caracteres cada uno), sexo, número de DNI, fecha de emisión, nacionalidad, fecha de vencimiento, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del portador. Si la persona no sabe o no puede firmar, ese espacio permanece en blanco. Los menores de 14 años tendrán un DNI con las mismas características. En caso para menores de 5 años, tendrán la firma del padre, madre, tutor o representante legal. A partir de los 5 años, se registra la firma del menor. Los recién nacidos que no o pueden ser movilizados por salud certificada, especificaron que emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido solo dentro del país y que contiene solo datos biográficos y filiatorios. Los excombatientes de la Guerra de las Islas Malvinas tendrán una leyenda impresa bajo las frases “Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas” o “Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas”. Para los extranjeros, el DNI para mayores y menore será igual al de los ciudadanos argentinos. La renovación del documento no es general ni automático, solo deberá ser realizada por quienes cuyo documento se encuentre vencido o deban cumplir alguna actualización obligatoria por la edad. De esta manera, estarán alcanzados los siguientes casos: