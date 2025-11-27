Alquileres en Buenos Aires: la lista completa de los barrios más baratos para vivir en 2026

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos los inquilinos pasarán a pagar un monto adicional de acuerdo a la nueva actualización pactada en los contratos. ¿Cómo calcular el aumento desde diciembre?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de octubre. Este porcentaje será fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler.

Aumento de alquileres en diciembre

El organismo reveló el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de 2025 fue de 2,3%. De esta forma, durante el año se acumuló una variación de 38%.

Estos porcentajes serán determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.

Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses.

Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC

Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral.

En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar.

Por ejemplo:

Un contrato que se inició en julio de este año a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasará a pagar un total de $ 317.905.