Tras la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos volvieron a regirse por los acuerdos entre propietarios e inquilinos. Esto implica que, a partir de abril, quienes alquilan deberán afrontar una actualización adicional según lo pactado en cada contrato. El dato clave para definir estos aumentos es la inflación. En ese marco, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió la variación de precios de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, porcentaje que será utilizado por muchos propietarios para aplicar los ajustes correspondientes. El organismo informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero en CABA fue del 2,6%, acumulando un 32,4% interanual en los últimos 12 meses. Estos valores son fundamentales para los alquileres que se actualizan siguiendo la evolución del IPC. Los inquilinos deberán calcular la suba correspondiente según el período definido en su contrato: tres, cuatro o seis meses, dependiendo del acuerdo entre las partes. Cada actualización tomará como base la inflación acumulada del lapso pactado. En la mayoría de los nuevos contratos ajustados por inflación, las actualizaciones se realizan de manera trimestral o cuatrimestral. En estos casos, el propietario debe sumar los porcentajes mensuales del IPC correspondientes al período completo. El total acumulado será el porcentaje final de aumento a aplicar. En este caso, el inquilino comenzará a pagar en marzo un total de $ 651.820,06.