El impuesto a la herencia, conocido legalmente como Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, es un tributo que se aplica cuando una persona recibe bienes o derechos a título gratuito, ya sea por herencia, legado, donación o anticipo de herencia. A diferencia de otros países, Argentina no tiene un impuesto nacional a la herencia. Sin embargo, algunas provincias decidieron implementarlo dentro de su jurisdicción. Actualmente: Provincia de Buenos Aires. Las alícuotas y mínimos no imponibles dependen de cada provincia, pero en Buenos Aires: Deben pagar el impuesto: Personas físicas o jurídicas que reciben bienes a título gratuito. Beneficiarios de: El impuesto a la herencia en Argentina no es nacional, sino provincial, y su aplicación más relevante se concentra en Buenos Aires, donde se regula como el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. La Ley de Sucesiones regula cómo se transmiten los bienes de un fallecido, pero no define el impuesto, que depende exclusivamente de las normas fiscales locales. Si estás atravesando un proceso sucesorio o vas a recibir una donación o legado, es recomendable asesorarse para conocer si corresponde pagar el tributo, en qué monto y bajo qué condiciones.