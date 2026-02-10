Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos de marzo de 2026, de acuerdo a la fórmula de actualización pactada en sus acuerdos locatarios. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el dato de inflación de enero. Este porcentaje es fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler. El organismo reveló este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, el cual fue de 2,9%. De esta forma, en los últimos 12 meses se acumuló una variación de 32,4%. Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba. Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses. Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar. Por ejemplo: un contrato que se inició en diciembre de 2025 a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasará a pagar en marzo un estimado de $ 326.373. El Índice de Contratos de Locación logró mantener una tendencia decreciente desde 2024. De esta manera, los aumentos aplicados a este tipo de contratos fueron más moderados. A partir de febrero de 2026, la suba anual estará cercana al 34,6%. Vale destacar que este índice todavía se mantiene en cuenta para algunos contratos recientes, solo que con una actualización trimestral o cuatrimestral. Por ejemplo, quienes en febrero tuvieron un aumento -con incrementos cada tres meses- tuvieron un alza del 6,08%.