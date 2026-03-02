Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos en marzo 2026 de acuerdo a la nueva actualización. ¿Cómo calcular el aumento del alquiler y en qué casos aplica? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el dato de inflación de enero. Este porcentaje es fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler. El Índice de Contratos de Locación logró mantener una tendencia decreciente a partir de septiembre de 2024. De esta manera, los aumentos aplicados a este tipo de contratos fueron más moderados. El Banco Central dio a conocer los nuevos valores del ICL para marzo, el cual alcanzó una suba interanual de 33,80% Según los datos oficiales, quienes deban aplicar una actualización trimestral en marzo tendrán un aumento del 6,22%, con ajuste cuatrimestral, el incremento será del 7,95%, mientras que los semestrales subirán 12,60%. El organismo reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, el cual fue de 2,9%. De esta forma, en los últimos 12 meses se acumuló una variación de 32,4%. Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba. Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses. Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar. Por ejemplo: un contrato que se inició en septiembre de 2025 a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasó a pagar en diciembre un total de $ 317.905.