La inflación de febrero en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,6%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). El número supone una caída de medio punto respecto del número de enero que se ubicó en 3,1%. El índice porteño acumula, de esta forma, acumula en los primeros dos meses del año un incremento del 5,7% y una variación interanual de 32,4%. El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este jueves, que se espera que también se ubique cerca del 3%, según estiman las consultoras privadas. El rubro que más presionó sobre el índice general fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó un 5,9% en el mes y explicó 1,15 puntos porcentuales de la suba total. Dentro de esa división, el salto más pronunciado se registró en electricidad y gas por red, cuyos precios escalaron un 16,5% y 15,6% respectivamente, como consecuencia de las actualizaciones tarifarias residenciales. También incidieron los aumentos en los gastos comunes por la vivienda, que subieron 7,5%, y en los alquileres, aunque en menor medida. En segundo lugar por incidencia se ubicaron los Alimentos y bebidas no alcohólicas, que promediaron un incremento del 2,9% y aportaron 0,50 puntos porcentuales al nivel general. El motor de esa división fue el rubro Carnes y derivados, que saltó un 7,3% en el mes, y acumula en el último año una variación interanual del 50,1%, la más alta entre los alimentos. Le siguieron Pan y cereales con un alza del 1,9% y Leche, productos lácteos y huevos con 1,8%. En sentido contrario, las frutas bajaron 2,1% y las verduras, tubérculos y legumbres cayeron 1,1%, atenuando parcialmente la suba de la división. Salud registró un incremento del 3%, impulsado principalmente por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga, con una incidencia de 0,27 puntos porcentuales sobre el índice general. Seguros y servicios financieros fue el rubro de mayor suba mensual, con un 5%, aunque su peso en la canasta es menor. En términos interanuales, esa división acumula un aumento del 56,6%, la cifra más elevada de todo el índice. En la apertura por grandes agrupaciones, los Servicios siguieron superando a los Bienes: mientras los primeros subieron 3,0% en el mes y acumulan una variación interanual del 36,1%, los Bienes avanzaron 1,9% y registran un 26,3% en doce meses. Esta brecha refleja la dinámica de una economía en la que los servicios continúan ajustando con más fuerza, en buena medida por la actualización de contratos, tarifas reguladas y prestaciones médicas. Entre las pocas divisiones que no presionaron al alza, Transporte fue la única en registrar una variación mensual negativa, del -0,4%, arrastrada por una baja del 32,5% en los pasajes aéreos. Prendas de vestir y calzado se mantuvo estable, sin variación en el mes. Desagregando por subíndices, el Resto IPCBA —proxy de la inflación núcleo, que excluye estacionales y regulados— subió 3,1% en febrero y se mantiene en 32,9% interanual. Los precios Regulados avanzaron 4,5% en el mes y se aceleraron hasta 34,8% en términos interanuales. Por su parte, los bienes y servicios Estacionales promediaron una caída del 6,5%, fundamentalmente por el desplome en las tarifas de pasajes aéreos y alojamiento turístico, lo que desaceleró esa agrupación hasta el 21,1% anual.