El fernet es mucho más que un ingrediente de tragos. La bebida amarga, elaborada a partir de una combinación de hierbas, especias y alcohol, tradicionalmente es consumida como un digestivo después de las comidas.

La costumbre de agregarle un chorrito de soda le suma un plus a su efecto curativo y permite que la mezcla sea más agradable al gusto.

¿Para qué sirve ponerle soda al fernet?

El principal objetivo de agregar soda no es convertir al fernet en un remedio, sino hacer más suave y refrescante la bebida.

La soda aporta agua carbonatada, por lo que disminuye la concentración del licor en el vaso. A su vez, el gas puede generar una sensación de mayor frescura y una ligera distensión del estómago.

Por eso, algunas personas eligen esta combinación después de una comida abundante, siguiendo la antigua tradición de consumir bebidas amargas como digestivos.

Las hierbas del fernet y sus propiedades tradicionales

Una de las particularidades del fernet es su composición. Dependiendo de la receta y la marca, puede incluir ingredientes como mirra, ruibarbo, manzanilla, cardamomo, aloe y azafrán, entre otras hierbas y especias.

Algunos de estos ingredientes fueron utilizados tradicionalmente en preparaciones destinadas a favorecer la digestión.

La combinación de sabores amargos también explica por qué el fernet quedó históricamente asociado con el consumo posterior a las comidas.

Aunque, cabe destacar que no se puede asumir que sus propiedades individuales conviertan al producto final en un tratamiento medicinal.

¿El fernet con soda ayuda realmente a la digestión?

Esta es una de las principales razones por las que la mezcla continúa siendo popular.

Los amargos y determinadas hierbas fueron utilizados durante generaciones como bebidas digestivas. De hecho, la tradición del fernet está estrechamente vinculada con su consumo después de las comidas.

La soda puede hacer que el trago resulte menos intenso y más fácil de beber, pero no existen motivos para considerar que agregar soda potencie las propiedades medicinales del fernet.

Las bebidas con gas pueden generar sensación de hinchazón en algunas personas, por lo que su efecto no necesariamente será igual para todos.

Lo que hay que tener en cuenta antes de consumirlo

En algunos casos puntuales el alcohol puede irritar el aparato digestivo y favorecer síntomas como el reflujo. Además, su consumo puede ser incompatible con determinados medicamentos o condiciones de salud.

Por eso, ante molestias digestivas muy frecuentes, dolor persistente, acidez recurrente o náuseas, lo adecuado es consultar con un profesional de la salud en lugar de recurrir al fernet como remedio.