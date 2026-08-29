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Durante este sábado, 29 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este sábado, 29 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6731 - La Luz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 29 de agosto

 1°6731 11°8928
 1212  12°6214
 3°7819 13°1619 
 9811  14°5734 
 5960  15°6306 
 6°2551  16°7140
 5174  17°9955 
 2997  18°9841 
 5422  19°4260 
 10°8158 20°5435 

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También indica el fin de confusiones o miedos, revelación interior y un camino hacia decisiones más conscientes.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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