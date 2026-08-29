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Durante este sábado, 29 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este sábado, 29 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6731 - La Luz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 29 de agosto
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|2997
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¿Qué significa soñar con la luz?
Soñar con La Luz simboliza claridad, esperanza y guía; anuncia respuestas que emergen y confianza renovada.
También indica el fin de confusiones o miedos, revelación interior y un camino hacia decisiones más conscientes.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.