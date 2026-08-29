Durante este sábado, 29 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8362 (Inundación).

1° 8362 11° 9198 2° 8052 12° 3185 3° 0194 13° 7110 4° 4769 14° 4219 5° 3346 15° 4410 6° 1160 16° 0916 7° 9157 17° 1477 8° 9240 18° 8395 9° 3036 19° 0929 10° 2023 20° 6637

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.