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Durante este sábado, 29 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8362 (Inundación).

 1°8362 11°9198 
 8052  12°3185
 3°0194  13°7110 
 4769  14°4219 
 3346  15°4410 
 6°1160  16°0916
 9157  17°1477 
 9240  18°8395 
 3036  19°0929 
 10°2023 20°6637 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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