Hacer una mezcla de ajo y miel: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos.

La mezcla de ajo y miel ganó popularidad entre quienes buscan sumar alternativas naturales a su dieta. Mientras el ajo crudo tiene un sabor intenso, la miel aporta dulzor y permite incorporarlo con mayor facilidad a distintas preparaciones.

Ambos alimentos cuentan con propiedades que fueron estudiadas por la ciencia y forman parte de diferentes tradiciones culinarias y medicinales. La combinación suele consumirse especialmente durante los meses en los que aumentan los cuadros respiratorios, aunque no debe considerarse un sustituto de los tratamientos médicos.

Cómo preparar la mezcla de ajo y miel en casa

Para elaborar esta preparación se necesitan entre seis y ocho dientes de ajo y unos 250 gramos de miel. Primero hay que pelar los dientes y aplastarlos ligeramente para después colocarlos dentro de un recipiente y cubrirlos por completo con la miel.

Mezclar dientes de ajo con miel: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

El recipiente debe permanecer cerrado durante un período que puede ir desde 24 horas hasta una semana. Durante ese tiempo se recomienda mover suavemente el contenido cada día y observar su evolución: la aparición de pequeñas burbujas, espuma y una miel más líquida puede indicar que comenzó el proceso de fermentación.

Pelar y aplastar ligeramente entre 6 y 8 dientes de ajo.

Colocarlos en un recipiente y cubrirlos con 250 gramos de miel.

Dejar reposar la preparación entre 24 horas y 7 días.

Mover el contenido suavemente una vez al día.

Retirar la preparación cuando presente cambios de textura y signos de fermentación.

Una vez preparada, puede consumirse una pequeña cucharada al día. También existe la posibilidad de diluirla en agua o incorporarla a otras comidas y bebidas, mientras que un período de reposo más prolongado puede hacer que el sabor del ajo resulte menos intenso.

Qué beneficios se atribuyen al ajo y a la miel

El interés por esta combinación está relacionado con las propiedades de sus dos componentes. La miel cuenta con evidencia sobre su capacidad para aliviar determinados síntomas de las infecciones de las vías respiratorias superiores, mientras que el ajo contiene alicina, un compuesto asociado a actividad antioxidante y antimicrobiana.

El ajo también fue investigado por sus posibles efectos sobre distintos aspectos de la salud cardiovascular, mientras que la miel ha sido estudiada por su relación con algunas molestias digestivas y respiratorias. Sin embargo, estos antecedentes no significan que la mezcla pueda curar enfermedades.

La miel puede ayudar a aliviar algunos síntomas respiratorios.

El ajo aporta alicina y otros compuestos azufrados.

Ambos alimentos contienen sustancias con actividad antioxidante.

La preparación funciona como complemento alimentario, no como reemplazo de un tratamiento.

Mezclar dientes de ajo con miel: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

También existen precauciones que conviene tener presentes. La miel está contraindicada para los menores de un año y las personas que toman anticoagulantes o presentan sensibilidad digestiva deberían consultar con un profesional antes de consumir cantidades importantes de ajo crudo.

La mezcla puede utilizarse sobre una rebanada de pan, añadirse a una infusión o combinarse con quesos. De esta manera, el ajo y la miel pueden incorporarse a la alimentación cotidiana sin atribuirles efectos medicinales que no estén respaldados por evidencia suficiente.