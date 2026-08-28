El presidente Yamandú Orsi afirmó que el proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú continúa su curso y que las negociaciones entre UTE y la empresa HIF Global evolucionaron positivamente: “se acercaron los números”, dijo el mandatario.

Orsi señaló que se han superado varios obstáculos y destacó como un avance diplomático clave la decisión de Argentina de retirar la denuncia penal presentada respecto al lugar donde se pensaba ubicar la planta. “La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”, explicó, y la calificó como “una buena noticia a nivel diplomático” que refleja un aumento de la confianza.

Aunque valoró los progresos, el presidente advirtió que quedan pasos por completar. Mencionó la necesidad de relocalizar el proyecto, lo que exigirá la realización de nuevos estudios de impacto ambiental y de viabilidad: “La relocalización implica nuevos estudios de impacto, pero la idea no se detuvo. Lo que se podrá demorar de acuerdo a lo que el mercado del hidrógeno establezca”, sostuvo.

En materia política y administrativa, Orsi remarcó que hay voluntad institucional para avanzar: “A nivel político no tenemos ninguna duda. Por supuesto, la UTE y el gobierno y la Intendencia de Paysandú tenemos que alinear que en el marco de la norma y lo que existe, que se pueda cumplir”. Sobre la cuestión económica, evitó precisar cifras pero afirmó que los acuerdos comerciales están más próximos tras las recientes conversaciones con HIF Global.

El presidente concluyó enfatizando que, pese a las decisiones que puedan tomarse en el futuro al momento de la inversión, el proyecto sigue en marcha y las autoridades continuarán trabajando para resolver los asuntos técnicos, ambientales y normativos pendientes.