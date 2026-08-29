Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 29 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 1586 - El Humo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 29 de agosto

1° 1586 11° 3306 2° 9902 12° 4843 3° 1469 13° 6661 4° 7063 14° 9263 5° 7513 15° 3444 6° 4811 16° 7773 7° 4153 17° 1998 8° 0761 18° 7182 9° 3013 19° 7720 10° 4270 20° 2575

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con El Humo suele señalar confusión y falta de claridad; indica rumores, engaños o emociones que nublan el juicio.

Si el humo es denso u oscuro, alerta de estrés o riesgo; si es claro y se disipa, sugiere limpieza, cierre de ciclos y nueva perspectiva.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.