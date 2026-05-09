Después de seis años de actividad, un reconocido local de bebidas anunció su cierre definitivo y sorprendió a sus clientes con una liquidación total de mercadería al costo. Se trata de Oliver Drinks, una marca que supo posicionarse en el rubro gracias a su amplia variedad de cervezas, destilados y productos para eventos. Como parte del cierre, el comercio puso en venta todo su stock, desde latas de cerveza hasta cajas de fernet y choperas, a precios muy bajos. La noticia generó un fuerte interés entre consumidores de bebidas, que ven en esta liquidación una oportunidad única para abastecerse para este fin de semana. El local confirmó que la venta continuará hasta agotar todo, por lo que se espera una alta demanda en los próximos días. La liquidación de Oliver Drinks incluye una gran variedad de productos. Entre los más buscados se destacan: Según se informó, los precios están fijados al costo, lo que implica valores más bajos que los del mercado. Esto convierte a la liquidación en una alternativa atractiva tanto para consumidores finales como para quienes organizan eventos o reuniones y buscan reducir gastos. En su cuenta de Instagram oficial, su dueño aclaró varios puntos: El local está ubicado en: Avenida Savio 1147, San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. Sin embargo, los clientes pueden comunicarte vía whatsapp que está en el perfil de Instagram para consultar los repartos. El cierre de Oliver Drinks se da en un contexto complejo para el sector comercial, especialmente para los negocios vinculados al consumo masivo y la gastronomía. El aumento de costos, la caída del consumo y los cambios en los hábitos de compra impactaron de lleno en muchos emprendimientos que, pese a su trayectoria, no lograron sostener la estructura. Mientras avanza la liquidación, la atención está puesta en las ofertas al costo, que ya despiertan interés entre clientes habituales y nuevos compradores. El cierre marca el final de una etapa para el local, pero también abre una oportunidad concreta para quienes buscan cerveza, fernet y bebidas a precios difíciles de encontrar, al menos por tiempo limitado.