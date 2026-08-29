Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este sábado, 29 de agosto de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

Con base en la información publicada en el sitio oficial de Binance, a continuación se muestran las precios de los principales criptoactivos:

El valor de Bitcoin ha mostrado una ligera caída del 2.49% en las últimas 24 horas, situándose en $77,585.79. En pesos argentinos, esto representa un precio de $124,563,985.84. A pesar de esta variación negativa, Bitcoin continúa siendo una de las criptomonedas más valiosas del mercado, consolidando su posición como líder en el ecosistema digital. Los inversores siguen observando de cerca las tendencias del mercado, esperando signos de recuperación.

Por otro lado, Ethereum ha experimentado una disminución del 2.73%, con un precio actual de $2,435.88 en dólares y $3,910,805.34 en pesos argentinos. Esta reducción en su valor refleja la volatilidad característica de las criptomonedas, aunque Ethereum continúa siendo una opción popular para quienes buscan diversificación en sus carteras. A medida que el mercado se adapta a las condiciones cambiantes, los analistas están atentos a posibles oportunidades de inversión en esta altcoin.