La empresa Epic Aerospace inauguró sus nuevas instalaciones en Zonamérica, en las afueras de Montevideo, que tiene capacidad para el ensamblaje y las pruebas de vehículos de transferencia orbital, una infraestructura que la compañía considera a la altura de la que disponen las agencias espaciales de Brasil y Argentina.

La compañía incorporó un sistema de pruebas de vibración de 300 kilonewtons, capaz de testear dispositivos satelitales de hasta 2.500 kilos y la tecnología fue financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), a través del fideicomiso llamado Oreste Fiandra.

En la ocasión, también se presentó el Chimera GEO 2, un remolcador espacial de 780 kilos para misiones a la órbita geoestacionaria.

Esta tecnología, según la empresa, convertirá a Uruguay en el primer país de Latinoamérica con capacidad para ejecutar este tipo de transporte, con lo cual las misiones espaciales lograrán una reducción de costos de 100 millones a menos de 10 millones de dólares.

Una empresa de origen argentino

Epic Aerospace es una startup fundada por el ingeniero argentino, Ignacio Belieres Montero, con sedes en Buenos Aires, Montevideo y EEUU y su especialidad son los llamados vehículos de transferencia orbital.

Se trata de remolcadores que permiten posicionar en la órbita correcta a satélites que no cuentan con sistemas de propulsión propios, un servicio que la compañía define como “transporte de última milla” en el espacio.

La idea es que las piezas de estos remolcadores se fabriquen en Argentina y luego se trasladen a la planta de Uruguay, donde se realizará el ensamblaje final de estos vehículos.

La firma también proyecta fabricar en Uruguay las mantas térmicas que protegen a las naves espaciales de las variaciones de temperatura, algo que hoy importa desde Argentina.

Políticas espaciales

Durante la inauguración estuvo el presidente Yamandú Orsi quien destacó que en Uruguay no solo se fabrican satélites, se arman y se realizan ensayos en las plataformas con tecnología de avanzada para ponerlos en órbita.

El mandatario resaltó las cifras de producción que registra el país en el área tecnológica e indicó que existen nuevos desafíos en el área aeroespacial para que el país evalúe y resuelva en el futuro.

“Ojalá que , dentro de unos años, podamos decir que desde Uruguay estamos lanzando” dispositivos satelitales, dijo Orsi.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, sostuvo que la puesta en práctica de esta iniciativa representa un paso clave en la política espacial uruguaya. Añadió que los dispositivos incorporan componentes nacionales con capacidad para generar empleo, desarrollo productivo e innovación.

Cardona dijo que este avance se respalda en la base sólida construida durante más de una década en telecomunicaciones, la matriz energética, infraestructura y el talento académico, lo que permite continuar agregando valor a la industria nacional.

Asimismo, remarcó que la estrategia espacial no solo abarca el espacio exterior, sino también la medición de datos utilizables en el agro, la tecnología y la producción local.

Para regular esta área, Cardona señaló que su cartera junto a los ministerios de Defensa Nacional y de Educación y Cultura, elaboró un proyecto de ley que está en Presidencia y se enviará al Parlamento para su debate democrático, con el fin de sentar bases claras de desarrollo y nuevos empleos.

El financiamiento al sector

El presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Álvaro Brunini, destacó el papel del fideicomiso Oreste Fiandra, un mecanismo de crédito rotatorio impulsado junto con el Banco República (BROU) que será rediseñado para atender la creciente demanda de sectores como biotecnología y salud, y ampliar las opciones de financiamiento con el sector privado.

Por su parte, el gerente de Inversiones de Uruguay XXI, Alejandro Ferrari, señaló que la estrategia del organismo apunta a fortalecer las capacidades locales mediante avances regulatorios, inteligencia artificial y mayor financiamiento a la ciencia a través de la ANII con el objetivo de consolidar al país como un punto de encuentro para los negocios y la innovación en la cadena de valor espacial.