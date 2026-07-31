Las plantas se convirtieron en un elemento fundamental para decorar los hogares: aportan color, frescura y una sensación natural que transforma cualquier ambiente. Dentro de las alternativas caseras para sumar nuevas especies al interior de una vivienda, existe un método simple que permite crear una planta propia utilizando un ingrediente muy común de la cocina.

Se trata de la cúrcuma, una raíz conocida por su uso como especia, pero que también puede convertirse en una llamativa planta ornamental. Con solo una raíz fresca, una maceta y tierra húmeda es posible iniciar un cultivo en casa.

La especialista en flores y plantas Cristina Cimadamore, dueña del vivero Azahares, explicó que este proceso es sencillo y no requiere conocimientos avanzados de jardinería. Según indicó, al colocar una raíz de cúrcuma en las condiciones adecuadas, en aproximadamente un mes pueden comenzar a aparecer hojas grandes, ovaladas y de color verde claro.

Cómo plantar cúrcuma en casa paso a paso

Cultivar cúrcuma en el hogar es más fácil de lo que muchas personas imaginan. El primer paso es conseguir una raíz de cúrcuma fresca, que puede encontrarse en supermercados o dietéticas.

Mezclar cúrcuma con tierra. Gemini IA.

Para tener mayores posibilidades de crecimiento, es recomendable elegir una raíz firme y con pequeños brotes o yemas, ya que son los puntos desde donde comenzará a desarrollarse la nueva planta.

Una vez seleccionada la raíz, hay que seguir estos pasos:

Colocar tierra húmeda y suelta dentro de una maceta.

Enterrar la raíz a pocos centímetros de profundidad.

Elegir un recipiente con buen drenaje para evitar que el exceso de agua la dañe.

Ubicar la maceta en un espacio cálido con buena iluminación natural.

La cúrcuma es una planta de origen tropical, por lo que prefiere ambientes húmedos y temperaturas templadas. Lo ideal es evitar la exposición prolongada al sol directo, ya que puede afectar el crecimiento de sus hojas.

Cuánto tarda en crecer la planta de cúrcuma.

Cuánto tarda en crecer la planta de cúrcuma

Uno de los puntos más atractivos de este truco casero es que no requiere esperar demasiado tiempo para ver resultados. Con los cuidados adecuados, en alrededor de un mes pueden aparecer los primeros brotes.

Durante este período, es importante mantener la tierra húmeda, pero sin exceso de agua. Un riego moderado permitirá que la raíz se desarrolle sin riesgo de pudrirse.

Con el paso del tiempo, la planta comenzará a formar hojas grandes, ovaladas y de un verde intenso, ideales para decorar distintos espacios del hogar.

Además de ser una planta llamativa, cultivar cúrcuma en casa representa una forma económica y original de incorporar naturaleza al ambiente. Con un elemento que muchas personas ya tienen en la cocina, es posible iniciar un pequeño proyecto de jardinería y disfrutar del proceso de verla crecer.