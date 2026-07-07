Cómo sembrar tu propio árbol de pistacho: cada cuánto hay que regarlo y cuándo da los primeros frutos

Las plantas de interior se consolidaron como uno de los elementos más elegidos para decorar hogares y oficinas. Además de aportar color y frescura, ayudan a crear ambientes más agradables sin necesidad de realizar grandes cambios en la decoración.

En ese contexto, cada vez más personas optan por cultivarlas directamente en agua, una alternativa que gana popularidad por ser práctica, limpia y de bajo mantenimiento. A diferencia de las macetas tradicionales, este sistema permite observar el crecimiento de las raíces, evita ensuciar con tierra y reduce la necesidad de trasplantes.

Cuáles son las plantas de interior que pueden crecer solo en agua

Aunque no todas las especies se adaptan a este método, existen cuatro plantas que pueden desarrollarse durante meses —e incluso años— únicamente en agua, siempre que reciban luz indirecta y se renueve el agua con frecuencia.

La primera es la tradescantia, una de las más resistentes y fáciles de reproducir. Se caracteriza por sus hojas en tonos verdes, violetas y plateados, desarrolla raíces rápidamente y solo necesita un lugar luminoso, sin exposición directa al sol, además de un cambio de agua semanal.

Otra opción es la monstera deliciosa, también conocida como costilla de Adán. A partir de un esqueje con nudos puede generar raíces fuertes y mantener sus grandes hojas perforadas en perfectas condiciones.

Completan la lista el coleo, famoso por su follaje de colores intensos que combina verdes, bordó, rosados y amarillos, y la hiedra inglesa, una especie ideal para estantes o recipientes de vidrio gracias a sus tallos colgantes y su gran capacidad de adaptación.

Cómo cuidar las plantas que viven en agua

Para que estas plantas permanezcan sanas, los especialistas recomiendan cambiar el agua cada siete o diez días y limpiar el recipiente para evitar la aparición de algas.

Además, las raíces deben permanecer siempre cubiertas, mientras que las hojas no deben quedar sumergidas para impedir que se pudran. Con buena luz natural, sin sol directo, estos cuidados son suficientes para mantenerlas fuertes y decorar cualquier ambiente durante mucho tiempo.