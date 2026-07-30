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Cada vez más personas deciden guardar dólares en casa para tenerlos a mano o evitar costos bancarios. Sin embargo, elegir un mal escondite puede hacer que los ahorros desaparezcan en cuestión de minutos durante un robo.

Según distintos análisis sobre seguridad en el hogar, existen lugares muy populares que lejos de proteger el dinero, son los primeros que suelen revisar los delincuentes.

Cuáles son los 3 lugares donde nunca deberías guardar los dólares

Aunque parecen sitios seguros, estos escondites son ampliamente conocidos y ofrecen muy poca protección. Los principales lugares que conviene evitar son:

Debajo del colchón: es el escondite más clásico y uno de los primeros que inspeccionan los ladrones.

Cajones y armarios: resultan fáciles de revisar y, aunque tengan llave, suelen abrirse rápidamente con herramientas.

Dentro de libros o cajas: este truco dejó de ser efectivo porque es uno de los más utilizados para ocultar dinero.

Otro error frecuente es esconder los dólares dentro de electrodomésticos, como el horno, la heladera o el microondas, ya que además del riesgo de robo, el dinero puede dañarse por humedad, calor o un incendio.

Dónde conviene guardar los dólares en casa

Si por alguna razón decidís conservar efectivo en el hogar, existen opciones mucho más seguras. Entre las alternativas más recomendadas se encuentran:

Cajas fuertes empotradas en paredes o pisos.

Compartimentos ocultos diseñados dentro de muebles.

Espacios de difícil acceso, como falsos techos o paneles decorativos.

Objetos cotidianos que pasen desapercibidos.

Dividir el dinero en distintos escondites y no concentrarlo en un solo lugar.

La clave es evitar los lugares previsibles y optar por espacios que no puedan encontrarse durante una búsqueda rápida.

Qué otras medidas ayudan a proteger el dinero

Los especialistas coinciden en que un buen escondite, por sí solo, no garantiza la seguridad. Para reducir el riesgo de robos también aconsejan:

Instalar cámaras, alarmas o sensores de movimiento.

Contar con un seguro para el hogar.

No comentar con otras personas que se guarda dinero en efectivo.

Utilizar cajas fuertes con sistemas de cierre seguros.