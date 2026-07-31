Aprende a preparar esta mezcla casera en simples pasos.

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Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón se ha convertido en una opción casera para perfumar los ambientes de manera natural. La mezcla utiliza ingredientes sencillos y habituales en la cocina, capaces de aportar un aroma fresco que puede permanecer durante un tiempo prolongado.

Ante la búsqueda de alternativas a los productos industriales, este tipo de preparaciones comenzó a ganar popularidad por su facilidad de elaboración. Además de aportar fragancia al hogar, algunas personas también le atribuyen otros posibles beneficios para los espacios interiores.

El aromatizante casero con aceite, limón y canela que se usa cada vez más

La combinación de aceite de oliva, canela y cáscara de limón se emplea principalmente para perfumar los espacios de manera natural. El aceite funciona como base para conservar y liberar los aromas, mientras que la cáscara de limón aporta una nota fresca y la canela suma un matiz cálido y especiado.

Aprende a preparar esta mezcla casera en simples pasos.

Este preparado puede colocarse en frascos abiertos, difusores caseros o incluso aplicarse en superficies como muebles o telas. Su uso es frecuente en espacios como livings, cocinas o dormitorios.

Para qué sirve esta mezcla natural en el hogar

Entre los usos más habituales de esta combinación se destacan:

Perfumar ambientes con un aroma fresco y especiado.

Aportar sensación de limpieza en espacios cerrados.

Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de cocina.

Generar un ambiente más cálido y agradable.

Su aplicación depende del tipo de recipiente y la intensidad deseada, ya que el aroma puede ajustarse variando la cantidad de ingredientes.

Cómo preparar este aromatizante paso a paso

Para realizar esta mezcla casera se necesitan pocos elementos y el proceso es sencillo:

Colocar aceite en un frasco de vidrio

Agregar cáscaras de limón previamente limpias

Incorporar ramas de canela o canela en trozos

Dejar reposar la mezcla durante varias horas para intensificar el aroma.

Una vez listo, el preparado puede utilizarse directamente o adaptarse a distintos formatos según el uso que se le quiera dar dentro del hogar.