En esta noticia

Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón se ha convertido en una opción casera para perfumar los ambientes de manera natural. La mezcla utiliza ingredientes sencillos y habituales en la cocina, capaces de aportar un aroma fresco que puede permanecer durante un tiempo prolongado.

Ante la búsqueda de alternativas a los productos industriales, este tipo de preparaciones comenzó a ganar popularidad por su facilidad de elaboración. Además de aportar fragancia al hogar, algunas personas también le atribuyen otros posibles beneficios para los espacios interiores.

Te puede interesar

Confirmado | China se convierte en el primer país en aprobar un medicamento para tratar la narcolepsia y terminar con la falta de sueño

El aromatizante casero con aceite, limón y canela que se usa cada vez más

La combinación de aceite de oliva, canela y cáscara de limón se emplea principalmente para perfumar los espacios de manera natural. El aceite funciona como base para conservar y liberar los aromas, mientras que la cáscara de limón aporta una nota fresca y la canela suma un matiz cálido y especiado.

Aprende a preparar esta mezcla casera en simples pasos.
Aprende a preparar esta mezcla casera en simples pasos.

Este preparado puede colocarse en frascos abiertos, difusores caseros o incluso aplicarse en superficies como muebles o telas. Su uso es frecuente en espacios como livings, cocinas o dormitorios.

Para qué sirve esta mezcla natural en el hogar

Entre los usos más habituales de esta combinación se destacan:

  • Perfumar ambientes con un aroma fresco y especiado.
  • Aportar sensación de limpieza en espacios cerrados.
  • Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de cocina.
  • Generar un ambiente más cálido y agradable.

Su aplicación depende del tipo de recipiente y la intensidad deseada, ya que el aroma puede ajustarse variando la cantidad de ingredientes.

Es oficial.Confirmado | Quitarán la licencia de conducir a quienes acumulen estas infracciones: el Gobierno revisará caso por caso

Cómo preparar este aromatizante paso a paso

Para realizar esta mezcla casera se necesitan pocos elementos y el proceso es sencillo:

  • Colocar aceite en un frasco de vidrio
  • Agregar cáscaras de limón previamente limpias
  • Incorporar ramas de canela o canela en trozos
  • Dejar reposar la mezcla durante varias horas para intensificar el aroma.

Una vez listo, el preparado puede utilizarse directamente o adaptarse a distintos formatos según el uso que se le quiera dar dentro del hogar.