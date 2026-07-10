Mezclar café usado con ramas canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo.

Reutilizar café usado junto con ramas de canela o canela en polvo se vuelve un truco cada vez más popular en el hogar. Esta combinación simple no solo reduce residuos, sino que además aporta beneficios concretos en limpieza, aroma y control de plagas.

Si bien muchos tiran el café después de prepararlo, lo cierto es que conserva propiedades útiles. En este sentido, al sumarle canela, se potencia su efecto natural y se transforma en un aliado cotidiano para distintos espacios de la casa.

Para qué sirve mezclar café usado con canela

La mezcla de borra de café y canela funciona como un recurso multiuso . Sus aplicaciones más buscadas incluyen:

Repelente de insectos : el aroma intenso de la canela, combinado con la textura del café, ayuda a ahuyentar hormigas y mosquitos

Neutralizador de olores : absorbe malos olores en heladeras, basureros y rincones cerrados

Aromatizante natural : deja un perfume cálido y duradero en ambientes pequeños

Abono casero: en plantas, aporta nutrientes y mejora la calidad del suelo

La mezcla de café y canela funciona como un recurso multiuso.

Si bien no reemplaza productos específicos, muchos usuarios lo adoptan por su perfil ecológico y bajo costo. No obstante, conviene usarlo de forma moderada en macetas, ya que el exceso de café puede alterar el pH.

Cómo preparar y usar esta mezcla paso a paso

La preparación es simple y no requiere más que elementos que ya tenés en casa:

Dejá secar el café usado para evitar humedad y moho Mezclalo con canela en polvo o triturá una rama Colocá la preparación en un recipiente abierto o bolsitas de tela Ubicalo en los espacios donde quieras aprovechar sus efectos

También se puede espolvorear directamente en rincones donde suelen aparecer insectos. En este contexto, la constancia es clave: renovar la mezcla cada 5 o 7 días mantiene su efectividad.

Truco extra para potenciar el efecto

Para potenciar el aroma, podés sumar unas gotas de aceite esencial de canela o naranja. Esto refuerza tanto el perfume como la acción repelente en ambientes cerrados.

En conclusión, mezclar café usado con canela es un hack casero simple, económico y efectivo que gana terreno por sus múltiples usos diarios.