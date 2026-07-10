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Reutilizar café usado junto con ramas de canela o canela en polvo se vuelve un truco cada vez más popular en el hogar. Esta combinación simple no solo reduce residuos, sino que además aporta beneficios concretos en limpieza, aroma y control de plagas.

Si bien muchos tiran el café después de prepararlo, lo cierto es que conserva propiedades útiles. En este sentido, al sumarle canela, se potencia su efecto natural y se transforma en un aliado cotidiano para distintos espacios de la casa.

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Para qué sirve mezclar café usado con canela

La mezcla de borra de café y canela funciona como un recurso multiuso. Sus aplicaciones más buscadas incluyen:

  • Repelente de insectos: el aroma intenso de la canela, combinado con la textura del café, ayuda a ahuyentar hormigas y mosquitos
  • Neutralizador de olores: absorbe malos olores en heladeras, basureros y rincones cerrados
  • Aromatizante natural: deja un perfume cálido y duradero en ambientes pequeños
  • Abono casero: en plantas, aporta nutrientes y mejora la calidad del suelo
La mezcla de café y canela funciona como un recurso multiuso.
La mezcla de café y canela funciona como un recurso multiuso.

Si bien no reemplaza productos específicos, muchos usuarios lo adoptan por su perfil ecológico y bajo costo. No obstante, conviene usarlo de forma moderada en macetas, ya que el exceso de café puede alterar el pH.

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Cómo preparar y usar esta mezcla paso a paso

La preparación es simple y no requiere más que elementos que ya tenés en casa:

  1. Dejá secar el café usado para evitar humedad y moho
  2. Mezclalo con canela en polvo o triturá una rama
  3. Colocá la preparación en un recipiente abierto o bolsitas de tela
  4. Ubicalo en los espacios donde quieras aprovechar sus efectos

También se puede espolvorear directamente en rincones donde suelen aparecer insectos. En este contexto, la constancia es clave: renovar la mezcla cada 5 o 7 días mantiene su efectividad.

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Truco extra para potenciar el efecto

Para potenciar el aroma, podés sumar unas gotas de aceite esencial de canela o naranja. Esto refuerza tanto el perfume como la acción repelente en ambientes cerrados.

En conclusión, mezclar café usado con canela es un hack casero simple, económico y efectivo que gana terreno por sus múltiples usos diarios.