Tras 40 años sin obras, reconstruyen una ruta nacional que será clave para la producción local y el turismo de la región.

Tras décadas sin inversiones significativas e intervenciones, comenzó a paso firme con un avance del 8% la reconstrucción integral de la Ruta Nacional 143, en los kilómetros comprendidos entre Pareditas y San Rafael, en Mendoza.

Reconstruyen la Ruta 143 clave para la producción local y el turismo de la región

Los trabajos están divididos en secciones, los cuales incluyen la reconstrucción estructural de:

Calzada.

Ensanches.

Pavimentación.

Mejoras en banquinas.

Construcción de intersecciones.

Tras 40 años sin obras, reconstruyen una ruta nacional que será clave para la producción local y el turismo de la región. El Constructor

En la Sección 1, el tramo entre Pareditas y el acceso a San Rafel, continúan las tareas de ensanche y pavimentación, lo que requiere modificaciones en la circulación de manera temporal.

En la Sección 2 se desarrollan trabajos de nivelación y compactación de banquinas en la intersección con la Ruta Provincial 150.

Qué dijeron las autoridades locales

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, recorrió y supervisó los distintos frentes de la obra.

En ese marco, dialogó con el medio especializado El Constructor y manifestó: “Estamos buscando que esta obra se haga lo más rápido posible. Es una ruta que llevaba más de 40 años sin una intervención de esta magnitud y asumimos el desafío de reconstruir más de 100 kilómetros entre San Carlos y San Rafael, además de la intervención urbana en el ingreso a la ciudad. Quienes transitan por la Ruta 143 pueden ver que las máquinas están trabajando y que la obra avanza a buen ritmo".

Asimismo, el ministro hizo hincapié en los plazos en los que se planea que finalice la obra: “Ya pudimos terminar otras obras estratégicas como las rutas 153 y 171, que también mejoran la conectividad hacia el Sur provincial. En este caso, el plazo previsto es de un año para la obra principal y de un año y medio para el tramo urbano de San Rafael. Estamos concentrados en cumplir esos tiempos y generar el menor impacto posible para quienes circulan por la zona".

La recuperación de esta ruta será importante para la provincia ya que se trata de un corredor fundamental para el transporte de cargas, el turismo y la conectividad.

Cabe destacar que, por el momento, los conductores deberán respetar las señales de tránsito para las modificaciones en la circulación hasta nuevo aviso.