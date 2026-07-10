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Este viernes, 10 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 5865 - El Cazador
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 10 de julio
|1°
|5865
|11°
|2952
|2°
|2001
|12°
|5744
|3°
|8166
|13°
|0021
|4°
|5463
|14°
|7342
|5°
|6320
|15°
|9312
|6°
|9273
|16°
|2951
|7°
|7569
|17°
|7162
|8°
|8806
|18°
|7383
|9°
|3947
|19°
|9111
|10°
|0873
|20°
|3591
¿Qué significa soñar con El Cazador?
Soñar con El Cazador simboliza enfoque, instinto y la energía para perseguir metas o proteger lo valioso.
También puede señalar sensaciones de ser perseguido, presión por rendir o la necesidad de fijar límites claros.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.