Este viernes, 10 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5865 - El Cazador

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 10 de julio

1° 5865 11° 2952 2° 2001 12° 5744 3° 8166 13° 0021 4° 5463 14° 7342 5° 6320 15° 9312 6° 9273 16° 2951 7° 7569 17° 7162 8° 8806 18° 7383 9° 3947 19° 9111 10° 0873 20° 3591

¿Qué significa soñar con El Cazador?

Soñar con El Cazador simboliza enfoque, instinto y la energía para perseguir metas o proteger lo valioso.

También puede señalar sensaciones de ser perseguido, presión por rendir o la necesidad de fijar límites claros.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.