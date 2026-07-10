Qué significa la señal de tránsito roja y blanca que dice “4 tns”.

En las rutas argentinas es habitual cruzarse con carteles que combinan letras y números y que muchos conductores no terminan de entender.

Uno de los más comunes es la señal roja y blanca que dice “4 TNS”.

Se trata de una señal reglamentaria, es decir, de cumplimiento obligatorio.

Ignorarla no es un detalle menor: puede derivar en sanciones e incluso en la suspensión de la licencia de conducir.

Qué significa la señal “4 TNS”

La sigla indica el límite máximo de peso permitido para circular por ese tramo de ruta: 4 toneladas , incluyendo la carga transportada.

Este valor puede variar según el lugar, ya que existen señales similares con otros números.

Qué significa la señal de tránsito roja y blanca que dice “4 tns”. Generado con IA.

Está pensada, sobre todo, para:

Camiones

Utilitarios cargados

Transporte de mercadería

Maquinaria pesada

Un auto particular casi nunca alcanza ese peso, pero una camioneta o un furgón con carga sí pueden superarlo, aunque no tengan el tamaño de un camión.

Por eso, conocer el peso total del propio vehículo antes de ingresar a una zona señalizada es clave para no infringir la norma.

Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme del Ministerio de Transporte de la Nación, esta señal pertenece al grupo de las señales verticales reglamentarias o prescriptivas, la misma categoría que regula velocidades máximas o prohibiciones de giro.

Por qué puede afectar tu licencia de conducir

De acuerdo con la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, no respetar una señal de tránsito está entre las causales que pueden derivar en la suspensión o pérdida del carnet. Los motivos más comunes incluyen:

Ignorar semáforos o señales de tránsito. Conducir con la licencia vencida o con datos desactualizados. Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. Provocar un accidente y darse a la fuga. No aprobar el examen psicofísico correspondiente.

Para los conductores profesionales, la normativa es todavía más estricta: el exceso de velocidad, el uso del celular al volante o el no respetar señales figuran entre las faltas graves que pueden costarles la licencia.

En conclusión, prestar atención a carteles como el de “4 TNS” no es solo una cuestión de orden vial, sino una forma directa de evitar sanciones y mantener la licencia habilitada.