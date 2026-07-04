Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen. (Ilustración con IA )

Hay un truco casero que se presenta en cocinas de diversas partes del mundo, el cual muchos descubren por casualidad o a través de redes sociales: forrar los cajones de la cocina con papel de aluminio.

No constituye un mito ni una moda efímera. Es un pequeño truco basado en fundamentos prácticos específicos y con eficacia demostrada.

Para qué se utiliza exactamente

El papel de aluminio es un material que se utiliza de manera desechable, facilitando la limpieza de estantes, cajones y superficies de trabajo. Su función principal es proteger contra derrames y suciedad, lo cual proporciona diversas ventajas en la cocina.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen (foto: archivo).

Facilita la limpieza al extremo : en caso de derrames de aceite, salsa o restos de comida en el cajón, es suficiente con retirar el papel y sustituirlo. No es necesario fregar ni restregar, ya que al ser desechable, la tarea de limpieza se minimiza a simplemente cambiar el papel.

Actúa como barrera contra la humedad : la madera de los cajones tiende a absorber el vapor producido durante la cocción, lo que lleva al deterioro, hinchamiento o proliferación de hongos. El papel de aluminio constituye una solución efectiva para contrarrestar la humedad en cajones de madera, especialmente cuando falta ventilación adecuada.

Ayuda a reducir la electricidad estática: esta característica resulta particularmente útil en cajones que almacenan bolsas de plástico, film o papel film, que tienen la tendencia a adherirse entre sí.

Procedimiento sencillo en menos de cinco minutos

El proceso es sencillo y requiere menos de cinco minutos por cada cajón:

Vaciar completamente el cajón.

Limpiar el fondo con un paño seco.

Cortar el papel aluminio a medida, dejando unos centímetros de margen en los bordes.

Colocarlo con el lado brillante hacia arriba , para aprovechar su capacidad reflectante.

Presionar bien en los rincones para que no queden burbujas.

Cuándo cambiar el papel aluminio en la cocina

Un rollo de papel aluminio es un elemento común en toda cocina argentina. Se requiere escasa inversión y el resultado es inmediato.

La norma es sencilla: cuando el papel esté manchado, húmedo o arrugado, se debe cambiar. Si el papel se encuentra muy sucio, roto o con restos difíciles, es preferible desecharlo instantáneamente.

En cajones de uso intenso, como el de los cubiertos o el de las especias, el recambio puede realizarse mensualmente. En cajones de uso ocasional, puede prolongarse por varios meses sin generar inconvenientes.

Además de los cajones, el papel aluminio actúa como revestimiento en estanterías y cajones en general, facilitando la limpieza y resguardando las superficies de la humedad o la suciedad.

Asimismo, resulta eficaz en los cajones del refrigerador, particularmente en las banderolas de frutas y verduras. Al forrar los cajones de frutas y verduras del refrigerador, se protege el electrodoméstico y se simplifica la limpieza, dado que los restos de alimentos se depositan sobre el papel y no directamente en las bandejas.

Innovadoras técnicas con papel de aluminio en la cocina

El papel de aluminio también se puede usar para forrar bandejas del horno. Esto evita que los alimentos se peguen y simplifica la limpieza después de cocinar. Solo hay que sustituir el papel al final.

Este truco se popularizó en redes por su facilidad y economía. Es una solución práctica que muchos eligen para optimizar el mantenimiento de su cocina sin necesidad de productos adicionales.