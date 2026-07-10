En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 10 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6348 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 10 de julio

1° 6348 11° 8071 2° 7885 12° 6609 3° 1492 13° 8635 4° 4939 14° 8411 5° 2890 15° 0381 6° 0578 16° 1449 7° 4008 17° 0771 8° 7074 18° 7767 9° 5144 19° 5113 10° 7329 20° 0234

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele reflejar duelo no resuelto o la necesidad de despedirte. La figura que habla simboliza tu subconsciente: busca darte un mensaje de cierre, perdón o consejo que no pudiste oír en vida.

También puede indicar un llamado a escuchar tu intuición, reconciliarte con el pasado o aceptar cambios. La emoción del sueño y lo que dice el fallecido dan pistas; no es un presagio literal, sino una guía interna.