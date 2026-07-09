Remojar los cubiertos en vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Los cubiertos de acero inoxidable pierden brillo con el uso diario. El lavavajillas, el agua dura y los restos de comida generan manchas y una película opaca difícil de sacar solo con detergente.

Por eso, cada vez más personas recurren a un truco simple de cocina: usar vinagre blanco para devolverles el brillo original sin gastar en productos especiales.

Para qué sirve el vinagre en los cubiertos

El vinagre blanco tiene una acidez natural que actúa como desengrasante y disuelve los depósitos de calcio y las marcas de agua dura que opacan el metal.

Remojar los cubiertos en vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan Generado con IA.

Además, ayuda a eliminar bacterias y residuos de comida acumulados, lo que mejora la higiene además del aspecto estético de los cubiertos.

A diferencia de lo que muchos creen, los especialistas en limpieza del hogar recomiendan evitar los remojos prolongados, ya que el ácido acético puede dañar el filo de cuchillos y maltratar ciertos metales si se deja actuar por horas.

Cómo hacerlo paso a paso

La forma correcta de aplicar este truco es la siguiente:

Lavá los cubiertos con agua tibia y detergente para sacar la suciedad superficial. Prepará una mezcla en partes iguales de agua tibia y vinagre blanco en un recipiente. Sumergí los cubiertos entre 10 y 20 minutos, no más. Si quedan manchas rebeldes, frotá con un cepillo suave y un poco de bicarbonato de sodio. Enjuagá con abundante agua para sacar todo rastro de vinagre. Secá de inmediato con un paño de microfibra.

El paso del secado es clave: dejar los cubiertos húmedos o escurriendo al aire genera las típicas manchas de gotas secas que arruinan el resultado final.

Cabe destacar que este truco funciona mejor en cubiertos de acero inoxidable. Si son de plata o tienen baños decorativos, conviene probar primero en una zona chica antes de aplicarlo por completo.

El vinagre, un producto que ya está en cualquier alacena, resuelve en minutos lo que otros productos de limpieza tardan en lograr.