Mezclar aloe vera y miel: para qué sirve, por qué lo recomiendan y en qué momento hacerlo.

Mezclar aloe vera y miel no es solo un remedio para la piel o la digestión.

Cada vez más personas lo usan también como mascarilla capilar casera, con resultados que reportan en redes sociales.

Qué beneficios tiene para el pelo

La mezcla actúa sobre el cuero cabelludo y la fibra capilar de distintas formas. El aloe vera aporta polisacáridos y aminoácidos que hidratan la fibra desde adentro, mientras que la miel funciona como un suavizante natural que aporta brillo y actúa como acondicionador.

Especialistas en cosmética natural señalan que la mezcla puede estimular la circulación sanguínea del cuero cabelludo, un factor que favorece el crecimiento del pelo.

Mezclar aloe vera y miel: para qué sirve, por qué lo recomiendan y en qué momento hacerlo Magnific

Cabe aclarar que esta evidencia proviene mayormente de uso tradicional y no de ensayos clínicos controlados en humanos, así que conviene tomarlo como un complemento y no como un tratamiento médico.

También se le atribuye un efecto sobre la caspa y la sequedad del cuero cabelludo, gracias a las propiedades humectantes de ambos ingredientes combinados.

Cómo preparar la mascarilla casera

La preparación es simple y no requiere ingredientes difíciles de conseguir:

100 ml de gel puro de aloe vera

1 cucharada de miel pura por cada 100 ml de gel

Mezclar bien hasta lograr una textura homogénea

Aplicá la mezcla en el cuero cabelludo y a lo largo del pelo, dejala actuar entre 20 y 30 minutos y enjuagá con agua tibia. Se recomienda usarla una vez por semana, ya que un uso más frecuente puede resecar el cuero cabelludo en pieles sensibles.

Si tenés antecedentes de alergia al aloe o a productos derivados de la abeja, hacé una prueba en una zona chica de piel antes de aplicarla en todo el cuero cabelludo.