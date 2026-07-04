En esta noticia

Mezclar aloe vera y miel no es solo un remedio para la piel o la digestión.

Cada vez más personas lo usan también como mascarilla capilar casera, con resultados que reportan en redes sociales.

Truco casero.Mezclar cáscaras de banana con vinagre: para qué sirve y por qué lo aconsejan

Qué beneficios tiene para el pelo

La mezcla actúa sobre el cuero cabelludo y la fibra capilar de distintas formas. El aloe vera aporta polisacáridos y aminoácidos que hidratan la fibra desde adentro, mientras que la miel funciona como un suavizante natural que aporta brillo y actúa como acondicionador.

Especialistas en cosmética natural señalan que la mezcla puede estimular la circulación sanguínea del cuero cabelludo, un factor que favorece el crecimiento del pelo.

Mezclar aloe vera y miel: para qué sirve, por qué lo recomiendan y en qué momento hacerlo
Mezclar aloe vera y miel: para qué sirve, por qué lo recomiendan y en qué momento hacerloMagnific

Cabe aclarar que esta evidencia proviene mayormente de uso tradicional y no de ensayos clínicos controlados en humanos, así que conviene tomarlo como un complemento y no como un tratamiento médico.

También se le atribuye un efecto sobre la caspa y la sequedad del cuero cabelludo, gracias a las propiedades humectantes de ambos ingredientes combinados.

Obras.Tras años de espera, volvió un tren histórico que recorre el país con servicio gratuito
Truco.Echar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan y cada cuánto se recomienda hacerlo

Cómo preparar la mascarilla casera

La preparación es simple y no requiere ingredientes difíciles de conseguir:

  • 100 ml de gel puro de aloe vera
  • 1 cucharada de miel pura por cada 100 ml de gel
  • Mezclar bien hasta lograr una textura homogénea

Aplicá la mezcla en el cuero cabelludo y a lo largo del pelo, dejala actuar entre 20 y 30 minutos y enjuagá con agua tibia. Se recomienda usarla una vez por semana, ya que un uso más frecuente puede resecar el cuero cabelludo en pieles sensibles.

Belleza.Fin de las canas | El tinte casero y libre de químicos que recobra la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad

Si tenés antecedentes de alergia al aloe o a productos derivados de la abeja, hacé una prueba en una zona chica de piel antes de aplicarla en todo el cuero cabelludo.