Por qué hay que poner una moneda sobre el router del wifi y para qué sirve

El router es un dispositivo clave que distribuye la señal de internet en el hogar, permitiendo conectar celulares, computadoras y otros equipos. Sin embargo, su funcionamiento puede verse afectado por múltiples factores como la ubicación, los objetos cercanos o las interferencias.

Por tal motivo, hay muchos trucos caseros que circulan en las redes para mejorar el rendimiento de forma sencilla. Entre estas técnicas, aparece la opción de colocar una moneda arriba de este artefacto.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: Freepik

Por qué poner una moneda en el router del wifi

Los defensores de esta práctica sostienen que colocar una moneda sobre el dispositivo podría contribuir a mantener su estabilidad o incluso mejorar la propagación de la señal. No obstante, en la gran mayoría de los casos, tales afirmaciones se fundamentan más en creencias populares vinculadas a la tecnología que en evidencias científicas concretas.

Asimismo, se difunde la idea de que la moneda, al estar fabricada de metal, podría desempeñar el papel de antena o disipador, ayudando a mitigar las variaciones en la señal Wi‑Fi. Esta teoría se basa en las propiedades conductoras del metal, aunque carece de respaldo técnico sustancial.

En otros escenarios, el uso de una moneda sobre el router responde a un concepto mucho más elemental: añadir peso. Cuando el dispositivo es ligero, puede movilizarse con facilidad debido a la tensión de los cables y la moneda ofrece una solución casera para prevenir su desplazamiento.

Cómo saber quién está conectado al WiFi de tu casa: es muy rápido y fácil (foto: archivo).

Lo que opinan los especialistas sobre este truco

Los expertos en redes y tecnología coinciden en que no existe sustento científico que respalde la idea de que colocar una moneda mejore la conexión a internet. Entre los principales argumentos que señalan, se destacan los siguientes:

Impacto nulo: una moneda tiene un tamaño demasiado reducido como para generar un efecto real sobre las ondas de radio que utiliza el Wi‑Fi, ya sea en las bandas de 2,4 GHz o 5 GHz.

Posible sobrecalentamiento: apoyar objetos sobre el router puede bloquear las ranuras de ventilación. Cuando el equipo no disipa bien el calor, su rendimiento se ve afectado y su vida útil puede acortarse.

Interferencias indeseadas: en el peor de los escenarios, la acumulación de monedas u otros elementos metálicos podría perjudicar la señal en lugar de mejorarla, generando zonas sin cobertura dentro del hogar.

Dónde no debes colocar el router en casa

De acuerdo con los especialistas en tecnología, existen ciertos lugares en el hogar donde es inapropiado situar el router del wifi: