Cada vez más personas optan por métodos caseros para limpiar el hogar, dejando de lado algunos productos químicos tradicionales. Entre los trucos más populares se destaca una mezcla elaborada con detergente, bicarbonato de sodio y azúcar, utilizada para eliminar grasa, suciedad y malos olores en distintas superficies.

Gracias a las propiedades de cada uno de sus ingredientes, esta combinación se convirtió en una opción económica para quienes buscan mantener la casa limpia sin recurrir a limpiadores industriales.

Mezclar bicarbonato con detergente y azúcar: para qué se usa y por qué lo recomiendan

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato con azúcar?

Cada componente cumple una función específica dentro de la preparación.

El detergente líquido contiene agentes limpiadores que ayudan a desprender la grasa y la suciedad adherida, facilitando su eliminación con agua.

Por su parte, el bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para desengrasar, eliminar olores y potenciar la limpieza, por lo que suele emplearse en diversas tareas domésticas.

El azúcar, en tanto, actúa como un abrasivo suave que ayuda a remover residuos difíciles sin rayar la mayoría de las superficies.

Esta mezcla puede utilizarse para limpiar:

Encimeras y mesadas.

Muebles bajo fregaderos o alacenas.

Ollas y sartenes.

Azulejos.

Superficies del baño.

Debido a estas características, muchas personas la consideran una alternativa práctica para reducir el uso de algunos productos químicos, especialmente en áreas donde se manipulan alimentos.

¿Cómo preparar el limpiador casero con bicarbonato?

Para elaborar esta mezcla se necesitan:

2 cucharadas de detergente líquido.

1 cucharada de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de azúcar.

La preparación es sencilla:

Coloca todos los ingredientes en un recipiente. Mezcla hasta obtener una pasta uniforme. Si queda demasiado líquida, agrega un poco más de bicarbonato. Si la consistencia resulta muy espesa, incorpora unas gotas de agua hasta lograr la textura deseada.

Precauciones al utilizar la mezcla casera

Aunque se trata de una preparación casera, es recomendable utilizarla con cuidado sobre superficies delicadas, como:

Madera sin sellar

Mármol pulido

Algunos tipos de piedra natural

Antes de aplicarla de forma general, los especialistas aconsejan realizar una prueba en una pequeña zona poco visible para comprobar que no provoque manchas, rayones o alteraciones en el acabado. De esta manera, es posible aprovechar sus propiedades de limpieza sin comprometer el estado de los materiales.