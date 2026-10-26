ANSES: qué es la Certificación Negativa, para qué sirve y cómo sacarla.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un comprobante gratuito que permite acreditar la situación de una persona frente a distintas prestaciones y aportes registrados. Se trata de la Certificación Negativa, un documento que puede solicitarse por internet y que tiene una vigencia limitada.

La constancia puede ser requerida para realizar diferentes gestiones, desde determinados trámites bancarios hasta solicitudes vinculadas con programas sociales.

Para obtenerla, los solicitantes tendrán la posibilidad de llevar a cabo la gestión desde la comodidad de sus hogares y sin la necesidad de presentar documentación en papel.

Certificación Negativa de ANSES: qué acredita el comprobante y para qué sirve

La Certificación Negativa es un documento emitido por ANSES que deja constancia de si una persona registra determinados aportes, ingresos o prestaciones de la seguridad social.

Entre otros datos, permite consultar si figura como titular de beneficios previsionales, asignaciones o programas sociales. Concretamente, el comprobante informa si existen registros vinculados con los siguientes conceptos:

Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.

Declaraciones juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA)

Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares

Prestación por Desempleo

Prestación Previsional Nacional o de provincia no adherida al SIPA

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de programa social o de empleo

Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares

Cobro de asignaciones familiares

Obra social.

Al mismo tiempo, este comprobante indica si se registra o no:

Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo

Cobro de Asignación Familiar para trabajadores que prestan servicios discontinuos

Cobro de Asignación Familiar embargada/ hijo a cargo (Decreto 614/13 “Madres”)

Cobro de PROGRESAR

Pensión No Contributiva (PNC) o iniciación de PNC.

Cabe destacar que la certificación indica si la persona figura registrada como Monotributista Social.

¿Cómo sacar la Certificación Negativa de ANSES?

El trámite es gratuito y puede realizarse de manera online, sin necesidad de trasladarse a una oficina de ANSES. Para iniciar la consulta, es necesario contar con el número de CUIL de la persona que solicita el comprobante.

El procedimiento se realiza a través del sitio oficial del organismo y requiere indicar el período por el que se necesita la certificación. El procedimiento en este sentido, implica seguir este sencillo paso a paso:

Ingresar a Certificación Negativa de ANSES. Completar el formulario con el número de CUIL y el período por el que se pide la certificación. También se puede realizar la consulta a través de mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Para realizar el trámite, los habitantes interesados deberán ingresar al siguiente enlace

¿Cuánto dura la Certificación Negativa y en qué casos te lo pueden pedir?

Uno de los aspectos importantes de la Certificación Negativa es la vigencia, ya que este comprobante tiene una validez de 30 días, por lo que al momento de presentarla ante una institución, se aconseja corroborar que se encuentre dentro del plazo.

Entre los casos en los que pueden pedir este comprobante, se encuentran:

Créditos y préstamos bancarios: algunas entidades pueden solicitarlo para evaluar la situación de una persona que no cuenta con recibo de sueldo.

Monotributo Social, becas y programas sociales: puede ser requerido para acreditar que no se cobran otras prestaciones de ANSES, según los requisitos de cada inscripción.

Alquileres y otros trámites: algunas gestiones o contratos pueden solicitarlo para comprobar la situación de la persona rente al organismo.

Trámites vinculados con la salud pública: puede utilizarse para acreditar si existe o no una obra social registrada