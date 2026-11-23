Maya comenzó su transición como hombre trans a los 31 años tras viajar por el continente en bicicleta.

La historia de Maya Bellazzecca, de 33 años, combina viajes largos, cambios profundos de identidad y una apuesta sostenida por la autosuficiencia . Nacido en la isla de Cozumel, México, dejó su hogar a los 22 años impulsado por la búsqueda de libertad y salió a recorrer el continente en bicicleta. Años más tarde, a los 31 años, inició una transición profunda y comenzó a identificarse como un hombre trans.

Luego de atravesar distintas etapas trabajando en cosechas, como músico y como artesano, llegó a la Argentina. Durante la pandemia, junto a su entonces pareja Pato, eligió radicarse en Yacanto, en las sierras de Córdoba, tras comprar un terreno en cuotas con el propósito de acercarse a la tierra y encontrar su propio lugar lejos de una vida estructurada .

A través de una nota con Crónicas del Cambio, un canal de YouTube que recopila historias de personas que viven en el monte cordobés, Maya detalló como fue su vida desde que decidió mudarse.

Cómo fue el camino hacia el monte en Yacanto y qué implicó dejar atrás la rutina

La decisión de asentarse en Yacanto respondió a la necesidad de construir un espacio propio en contacto con el entorno natural, asumiendo el vértigo de empezar de nuevo. En ese recorrido, Maya señaló al miedo como uno de los principales obstáculos a enfrentar antes de dar el paso hacia una forma de vida más austera y autónoma.

Los primeros tiempos en el terreno exigieron una adaptación extrema, ya que comenzaron viviendo en una carpa, sin acceso a electricidad ni agua corriente. Sin herramientas eléctricas disponibles, buena parte de las tareas iniciales se resolvieron a mano, demandando resistencia física y constancia cotidiana.

La decisión de asentarse en Yacanto respondió a la necesidad de construir un espacio propio en contacto con el entorno natural. Fuente: Crónicas del Cambio - YT

Cómo avanza la construcción de la casa de barro tras seis años de obra

Después de seis años de trabajo, la vivienda de barro alcanzó un 80% de avance y se levantó mediante un proceso mayormente autodidacta y colaborativo .

Para la estructura y los muros se emplearon palos de eucalipto, adobe en la parte inferior y quincha en el entrepiso, combinando técnicas tradicionales con el esfuerzo diario.

El ritmo de obra se vio impulsado por la organización de mingas, instancias de trabajo comunitario en las que amistades y voluntarios colaboraron en la construcción bajo una lógica de intercambio y ayuda mutua.

Con el tiempo, la casa sumó soluciones orientadas a la autonomía, entre ellas un sistema de energía solar y un baño seco compostero.

El balance entre el desgaste físico y el sentido de pertenencia

Levantar una vivienda en estas condiciones también dejó huellas en el cuerpo y en el ánimo, con episodios de agotamiento y accidentes personales a lo largo del proceso.

Sin embargo, Maya sostiene que el desgaste quedó compensado por la sensación de pertenencia y por la posibilidad de moldear su propio destino en el monte cordobés.