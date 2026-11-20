Tras 22 años en el campo y sacar sus licencias, Adriana maneja camiones pesados por necesidad familiar; en España solo el 2% son mujeres.

Adriana Gangu tiene 41 años, trabaja como camionera en España y encontró en el transporte de carga una alternativa para mejorar los ingresos de su familia. En octubre de 2026 ganó más de 3,000 euros.

Sin embargo, detrás de esa cifra hay una realidad que no siempre se refleja en el salario: pasar cinco días fuera de casa, afrontar largas jornadas de trabajo y extrañar a sus hijos durante buena parte de la semana.

El salario de Adriana como camionera para solventar los gastos familiares

Desde 2024, Adriana conduce un camión articulado de gran tonelaje para Sertranin, una empresa de transporte con base en Minglanilla, en la provincia de Cuenca. Aunque vive en Requena, Valencia, su recorrido habitual conecta Valencia con Bilbao.

En la entrevista publicada por EL ESPAÑOL el 16 de noviembre, la trabajadora contó que sus ingresos dependen de la cantidad de kilómetros que realiza y del tiempo que dedica a la actividad.

“En octubre gané más de 3,000 euros, tienes buenos sueldos si trabajas mucho y haces tus kilómetros”, explicó.

Sus jornadas pueden extenderse entre 13 y 15 horas, aunque el tiempo efectivo de conducción está sujeto a los límites establecidos por la normativa europea. Además, debe realizar pausas obligatorias durante los recorridos.

Adriana Gangu (41) superó los 3.000 € en octubre como camionera en España, aunque pasa cinco días fuera de casa y extraña a sus hijos. Fuente: Magnific

¿Por qué decidió convertirse en camionera?

La decisión de Adriana no estuvo relacionada inicialmente con una vocación por los camiones. Durante 22 años trabajó en el sector agrícola, después de emigrar desde Rumanía a España cuando tenía 18 años.

Sin embargo, su situación familiar cambió y necesitó encontrar una actividad que le permitiera aumentar sus ingresos. Según relató al medio español, su hija mayor comenzó la universidad y debía afrontar gastos como los estudios y el alquiler.

Animada por unos amigos, decidió formarse para trabajar en el transporte de mercancías. Para conseguirlo, necesitó más de un año y tuvo que obtener los permisos de conducir C y C+E, además del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

Las dificultades que enfrentó para manejar un camión de gran tonelaje

Los comienzos no fueron sencillos. Adriana reconoció que tuvo dificultades para acostumbrarse a las dimensiones del vehículo y aprender a realizar maniobras con un remolque de gran longitud.

También tuvo que enfrentar los prejuicios de algunos compañeros que dudaban de sus capacidades por ser mujer.

En una ocasión, recordó que un trabajador cuestionó si podría estacionar marcha atrás un remolque largo dentro de una nave en Alcalá de Henares. Su respuesta fue demostrarlo: consiguió completar la maniobra en el primer intento.

La entrevista también señala que las mujeres representan apenas el 2% de los aproximadamente 250,000 camioneros de España.

¿Por qué es difícil para Adriana compatibilizar el trabajo con sus hijos?

La principal dificultad para Adriana no está detrás del volante, sino lejos de su familia. Su organización laboral implica salir de casa los lunes y regresar los viernes, por lo que pasa prácticamente toda la semana sin ver a sus hijos. “Cuesta mucho no ver a tus hijos de lunes a viernes”, reconoció.

La empresa Sertranin tuvo un papel importante para facilitar su situación familiar. Primero le permitió llevarse el camión durante los fines de semana a un estacionamiento vigilado en Valencia. Más recientemente, reorganizó sus recorridos cuando una de sus hijas sufrió una lesión en una pierna y necesitó de sus cuidados.

¿Qué la impulsa a continuar como camionera?

A pesar de las dificultades, Adriana asegura sentirse contenta con su trabajo y valora el respaldo recibido por parte de sus compañeros y de la empresa.

Su principal motivación continúa siendo el bienestar de sus hijos y la posibilidad de ofrecerles mejores oportunidades. “Si me dedico a esto es por darles lo mejor a mis hijos”, concluyó.