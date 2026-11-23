La mayoría de los consumidores se guía por el color del envase para distinguir entre la leche entera y las versiones reducidas en grasas.

Al momento de elegir un sachet o una caja larga vida en el supermercado, la mayoría de los consumidores se guía por el color del envase para distinguir entre la leche entera y las versiones reducidas en grasas .

Detrás de esa referencia visual existe una aclaración regulatoria clave: el Código Alimentario Argentino (CAA) establece con precisión los parámetros químicos y nutricionales de cada producto, pero no fija un color universal para identificarlos en el empaque.

Por esa razón, si bien existe una convención comercial muy extendida en el mercado local, los tonos pueden cambiar según el criterio estético de cada fabricante o línea de productos . Leer la denominación legal impresa en el frente del envase resulta indispensable para saber con exactitud qué tipo de leche se está llevando a la mesa.

Qué significa el color del envase y por qué puede cambiar según la marca

En la mayoría de las marcas que se comercializan en la Argentina se utiliza un código visual habitual para facilitar la compra rápida.

Por regla general, los envases de color rojo o azul identifican a la leche entera, mientras que el color verde suele reservarse para la leche parcialmente descremada y los tonos más claros o amarillos para las versiones totalmente descremadas o funcionales.

Al no tratarse de una exigencia prevista en el Capítulo VIII (Alimentos Lácteos) del Código Alimentario Argentino, cada empresa láctea tiene libertad para diseñar sus etiquetas. De este modo, una marca puede utilizar detalles verdes para señalar una línea fortificada, sin lactosa o con vitaminas agregadas, incluso si su base es entera, por lo que el color del paquete funciona apenas como una guía orientativa y nunca reemplaza la lectura de la etiqueta frontal.

si bien existe una convención comercial muy extendida en el mercado local, los tonos pueden cambiar según el criterio estético de cada fabricante o línea de productos. Fuente: Gemini

Cuál tiene más grasa y qué establece el Código Alimentario Argentino

La diferencia central entre ambas variedades radica en su contenido de materia grasa, ya que tanto la leche entera como la parcialmente descremada conservan su aporte característico de proteínas, calcio y minerales esenciales.

De acuerdo con los parámetros vigentes en el Código Alimentario Argentino para leches fluidas y UAT, la clasificación oficial se divide en tres categorías según la proporción de grasa cada 100 mililitros de producto:

Leche entera: concentra la mayor cantidad de grasa láctea, con un mínimo reglamentario de al menos 3 gramos cada 100 mililitros.

Leche parcialmente descremada: se ubica en un punto intermedio con un contenido graso superior a 0,5 gramos e inferior a 3 gramos cada 100 mililitros, habitualmente entre 0,6 y 2,9 gramos según la formulación.

Leche descremada: presenta un máximo de 0,5 gramos de materia grasa cada 100 mililitros.

Cómo elegir en la góndola y cuál es la diferencia con la leche deslactosada

La elección entre una presentación entera y una parcialmente descremada depende exclusivamente de las necesidades nutricionales, los requerimientos calóricos y las indicaciones médicas o alimentarias de cada persona .

Quienes buscan reducir la ingesta de grasas saturadas y calorías diarias suelen optar por las variedades parcialmente descremadas o descremadas sin resignar el aporte de calcio y proteínas, mientras que la entera mantiene el perfil lipídico original del alimento.

Al revisar los envases conviene no confundir el porcentaje de grasa con el contenido de azúcar natural de la leche. Mientras que el término descremada indica una reducción en el nivel de materia grasa, la denominación deslactosada señala que se redujo o descompuso la lactosa, que es el azúcar propio de la leche, mediante un proceso enzimático para facilitar su digestión.

Al tratarse de dos atributos independientes, en el mercado existen tanto leches descremadas deslactosadas como leches enteras deslactosadas.