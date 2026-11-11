A sus 76 años, Ana María tenía el sueño de vivir esta etapa de su vida lejos del ruido de Buenos Aires para trasladarse a una casa rodeada de naturaleza. Fue así que, lo que empezó como un proyecto de vacaciones termino convirtiéndose en su hogar permanente.

La historia comenzó durante una visita a su hija, que se había instalado en Villa Yacanto de Calamuchita, en Córdoba. Allí conoció el paisaje serrano y, junto a su marido, quedó encantada con el lugar.

La primera idea fue construir una vivienda pequeña para escaparse de la ciudad durante algunos días, pero el plan cambió. La tranquilidad del paisaje y del entorno terminaron convenciendolos de mudarse allí definitivamente.

“Despacito ese sueño se cumplió. Y descubrimos que se puede: es cuestión de sacarse el miedo” , recordó Ana María en una entrevista con el canal de YouTube Sueños de Ruta.

Cómo es la casa que construyeron en las sierras de Córdoba

La vivienda que proyectaron combina distintos materiales, como piedra, madera, ladrillos y chapa. Uno de sus elementos centrales son los grandes ventanales, pensados para mirar directamente hacia las montañas.

La historia de Ana. Sueños de Ruta

En el terreno también plantaron dos pinos que compraron en un vivero, armaron una huerta, sumaron árboles frutales y crearon un cerco vivo para delimitar la propiedad.

Entre todos los espacios, Ana María tiene dos favoritos: uno es el ventanal que da hacia las sierras; el otro, el hogar a leña que mantiene encendido durante los meses de invierno.

La casa no fue solamente una construcción, sino el proyecto que compartió con su esposo que, aunque hoy él ya no está, ella conserva la alegría de haber podido vivir juntos ese sueño.

Una nueva vida a los 76 años: la comunidad y las clases de danza

Desde hace tres años, Ana María vive sola en la vivienda que construyeron. Sin embargo, encontró en el entorno una forma distinta de acompañamiento: la cercanía con los vecinos y las relaciones que fue formando en Villa Yacanto.

Uno de los cambios que más le llaman la atención es la manera en que las personas se relacionan en el pueblo.

“En Buenos Aires a veces no nos saludamos ni si somos ocho en un ascensor” , comparó.

Su actividad como profesora de danzas también la ayudó a integrarse a la comunidad. En la zona tiene personas a las que les enseña, aunque prefiere llamarlas “compañeros” antes que alumnos.