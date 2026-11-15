La historia de Emile refleja una transformación de estilo de vida motivada por la búsqueda de autonomía personal.

La historia de Emile, un ciudadano de origen suizo de 49 años, refleja una transformación radical de estilo de vida motivada por la búsqueda de autonomía personal y contacto directo con la naturaleza.

Luego de una infancia itinerante marcada por la profesión de su madre bailarina (Uetapa que lo llevó a residir en Francia, Nueva York y Venezuela) y tras permanecer nueve años en Suiza, comprendió que la rigidez y el estricto control normativo de la sociedad europea no coincidían con el entorno que deseaba para la crianza de su hijo .

En una entrevista con Crónicas del Cambio (YouTube), Emile contó que fue impulsado a hacer el cambio debido al deseo de encontrar un horizonte más espontáneo y libre de ataduras, emprendió el regreso hacia América del Sur y halló su destino definitivo al cruzar las Altas Cumbres y descubrir el paisaje del monte cordobés.

Las razones detrás del cambio de vida y la llegada al monte cordobés

La decisión de abandonar la previsibilidad europea estuvo guiada por motivaciones fundamentales que redefinieron sus prioridades. En primer lugar, priorizó la búsqueda de libertad y apertura, ya que en Suiza experimentaba constantes limitaciones cotidianas que restringían su capacidad de decisión, al punto de no poder construir ni pintar una vivienda según su propio criterio.

En la Argentina encontró un escenario con mayor margen de acción y menor burocracia, entendiendo esa cuota de incertidumbre como una puerta abierta a nuevas posibilidades creativas.

En segundo lugar, un profundo retiro espiritual de silencio le otorgó un nuevo propósito de vida: tras meditar profundamente, comprendió que había llegado el momento de dejar de enfocarse exclusivamente en sus objetivos individuales para volcarse al servicio comunitario, poniendo el foco en el acompañamiento y la educación infantil.

La decisión de abandonar la previsibilidad europea estuvo guiada por motivaciones fundamentales que redefinieron sus prioridades. Crónicas del Cambio - YT

Finalmente, su postura vital se apoya en la convicción de tener el coraje necesario para escuchar la propia voz interior frente a lo imprevisible, aceptando que la existencia no puede controlarse por completo y valorando el espacio para lo inesperado.

Bioconstrucción sustentable: cómo levantó su hogar con barro, madera y fardos

La materialización de su sueño en las sierras cordobesas tuvo como eje central el diseño y la edificación artesanal de sus propios espacios habitables , apostando por técnicas de arquitectura natural.

En una primera etapa levantó una estructura inicial concebida bajo la técnica de superadobe, diseñada con una geometría ovalada que respeta la proporción áurea; dicha edificación funcionó como su hogar durante siete años y actualmente se utiliza como un espacio destinado al desarrollo de los niños.

Posteriormente, emprendió la edificación de su casa familiar definitiva, un proyecto autoportante que demandó tres años de trabajo constante en los que participó activamente durante cada fase del proceso.

Para esta vivienda combinó una estructura portante de madera con muros levantados a partir de fardos de paja de sorgo de Alepo, recubiertos íntegramente con revoques naturales elaborados a base de barro y cal, logrando un aislamiento térmico acorde al clima serrano.

“La Cigota”, el proyecto educativo libre que nació para su hijo y sumó a la comunidad

Más allá del desarrollo arquitectónico, el legado principal de Emile en Córdoba se cristaliza en La Cigota, un espacio de experimentación y aprendizaje que surgió originalmente como un pequeño jardín pensado para acompañar los primeros pasos de su propio hijo.

Con el correr del tiempo, la iniciativa trascendió el ámbito familiar para convocar a otras familias y jóvenes de la zona que buscaban alternativas pedagógicas no convencionales.

El funcionamiento de este espacio se sustenta en la premisa de que los niños no necesitan cumplir con mandatos ni rendimientos externos para ser valorados y amados.

De esta manera, el proyecto promueve una educación genuinamente libre de expectativas impuestas, fomentando la curiosidad natural, el respeto por los tiempos individuales y el aprendizaje compartido en pleno contacto con el entorno serrano.