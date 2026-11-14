Jorge Vergara convirtió un rechazo comercial en Grupo Omnilife, hoy presente en más de 20 países con ventas de USD 603 millones durante 2025.

Jorge Vergara recibió una negativa cuando propuso cambiar la comercialización de suplementos alimenticios y desarrollar productos en presentación líquida para el mercado mexicano. Lejos de abandonar su idea, decidió emprender por su cuenta y fundó Omnilife en 1991, una compañía que comenzó con apenas 10,000 dólares, tres empleados y seis distribuidores.

Más de tres décadas después, el negocio se convirtió en una empresa internacional con presencia en más de 20 países y ventas por USD 603 millones durante 2025, según datos publicados por Grupo Omnilife y El Heraldo de México.

¿Por qué rechazaron la propuesta de Jorge Vergara?

Antes de fundar Omnilife, Jorge Vergara trabajaba como distribuidor de Herbalife, una compañía estadounidense dedicada a la comercialización de suplementos nutricionales mediante venta directa.

Durante esa etapa adquirió experiencia en el mercado y llegó a convertirse en uno de sus vendedores más exitosos en Estados Unidos. Sin embargo, también comenzó a cuestionar la manera en que se comercializaban las vitaminas.

Según reconstruyó Los Angeles Times en un artículo publicado en 2005, Vergara le propuso al dueño de Herbalife, Mark Hughes, adaptar los productos y el sistema de ventas a las necesidades de los consumidores mexicanos.

Entre sus planteamientos estaba ofrecer suplementos en presentación líquida o en polvo para mezclar con agua, en lugar de limitarse a las tabletas. Consideraba que ese formato sería más práctico para el mercado mexicano, pero Hughes no aceptó modificar el modelo comercial de la compañía. Ante esa respuesta, Vergara decidió desarrollar su propio negocio.

Tras el rechazo de Herbalife a vender suplementos líquidos en México, Jorge Vergara fundó Omnilife en 1991 con una inversión de 10,000 dólares. Magnific

¿Cuándo fundó Omnilife y cómo comenzó?

El empresario ya había participado en otro proyecto: en 1989 creó Omnitrition USA junto con dos socios estadounidenses, una iniciativa vinculada con la comercialización de suplementos alimenticios.

Posteriormente, el 11 de septiembre de 1991, fundó en Guadalajara, junto con Maricruz Zataraín, Omnitrition de México, el negocio que daría origen a Grupo Omnilife.

De acuerdo con la historia corporativa de la empresa y una reconstrucción de Expansión, comenzó con recursos limitados:

Una inversión inicial de 10,000 dólares

Tres empleados

Seis distribuidores independientes

Un solo producto.

¿Cómo logró convertir su idea en una empresa internacional?

La estrategia de Vergara no consistió únicamente en desarrollar una presentación diferente para los suplementos. También apostó por un sistema de venta directa y multinivel, mediante el cual los distribuidores podían comercializar los productos y construir sus propias redes de venta.

Con el paso de los años, la compañía amplió su catálogo y su presencia internacional. A la línea de suplementos nutricionales se sumaron otros negocios, como Seytú, dedicada a cosméticos y cuidado personal.

Actualmente, según su sitio oficial, Grupo Omnilife reúne más de 50 empresas y tiene presencia en más de 20 países. También cuenta con operaciones de producción en México, Colombia y Estados Unidos.

¿Cuánto factura Omnilife actualmente?

El crecimiento del negocio también se refleja en sus resultados económicos. Actualmente, el Grupo Omnilife registró ventas por USD 603 millones durante 2025, cifra que corresponde a la facturación del grupo y no a sus ganancias netas.

Además, Amaury Vergara, hijo del fundador y actual presidente y director general de la compañía, se planteó como objetivo alcanzar los USD 1,000 millones en ventas.

Así, la propuesta que Jorge Vergara no consiguió implementar en la empresa donde trabajaba terminó convirtiéndose en el punto de partida de un negocio mexicano con alcance internacional.