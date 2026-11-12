Las galletas de avena se preparan con dos ingredientes y no necesitan harina ni azúcar añadido. Imagen ilustrativa.

Las galletas de avena con solo dos ingredientes son una alternativa sencilla para preparar un desayuno o una merienda en casa sin recurrir a elaboraciones complicadas. La receta combina dos productos fáciles de conseguir en los supermercados de España.

La preparación no necesita harina ni azúcar añadido. Además, se puede personalizar con canela, frutos secos o semillas, aunque estos ingredientes son opcionales y no forman parte de la receta básica.

Qué ingredientes se necesitan para hacer galletas de avena con dos ingredientes

Para preparar estas galletas caseras solo hacen falta dos ingredientes: dos plátanos maduros y 250 gramos de copos de avena. La receta publicada por el sitio web de gastronomía Directo al Paladar utiliza estas cantidades para obtener unas seis unidades.

El plátano debe estar suficientemente maduro para poder triturarlo con facilidad y aportar dulzor a la preparación. Aunque la base no necesita otros productos, se pueden incorporar ingredientes adicionales para modificar el sabor.

Los plátanos maduros aportan dulzor natural y ayudan a unir los copos de avena. Imagen ilustrativa. Freepik

Cómo preparar las galletas de avena y plátano paso a paso

El primer paso consiste en pelar los plátanos y colocarlos en un recipiente. Después, hay que aplastarlos con un tenedor hasta conseguir un puré sin trozos grandes.

A continuación, se incorporan los copos de avena y se mezcla todo hasta obtener una masa homogénea. Si queda demasiado seca, se puede añadir un poco más de plátano triturado para facilitar el moldeado.

Una vez lista la mezcla, se forman pequeñas porciones con una cuchara y se colocan sobre una bandeja cubierta con papel vegetal. Después, se aplastan ligeramente para darles forma de galleta.

Se deben cocinar en el horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos. Una vez finalizado el horneado, se pueden dejar reposar cinco minutos más antes de retirarlas.

Es importante tener en cuenta que estas galletas no quedan tan crujientes como las tradicionales. Al salir del horno pueden estar blandas, pero adquieren más consistencia cuando se enfrían.

Las galletas de avena y plátano se hornean a 180 °C durante unos 20 minutos. Imagen ilustrativa. Freepik

Cómo personalizar las galletas de avena sin añadir harina ni azúcar

Una de las ventajas de esta receta es que permite incorporar otros ingredientes para conseguir diferentes sabores y texturas. Aunque la preparación original lleva únicamente plátano y avena, se pueden sumar algunos complementos. Entre las alternativas se encuentran:

Canela molida : aporta aroma y un sabor más intenso.

Pipas de calabaza : añaden una textura crujiente.

Nueces o almendras: permiten incorporar frutos secos a la preparación.

Chocolate negro : es una opción para quienes prefieren un resultado más dulce.

Semillas de lino: se pueden mezclar con la masa antes de formar las galletas.

Las galletas se pueden conservar en un recipiente hermético una vez que estén completamente frías. Son una alternativa para acompañar el café, el té o el desayuno, aunque su textura y conservación pueden variar según los ingredientes adicionales que se utilicen.