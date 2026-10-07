Nuevos fusiles para las Fuerzas Armadas: probaron los ARAD-7 en Campo de Mayo.

Las Fuerzas Armadas realizaron una prueba de tiro de los nuevos fusiles ARAD-7 en el polígono de la Guarnición Militar de Campo de Mayo, ubicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Esta prueba se dio luego de que el Estado Mayor Conjunto presentara los nuevos fusiles ARAD-5 y ARAD-5 en un acto en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” el pasado 29 de septiembre.

El objetivo es renovar el armamento individual de las tres fuerzas y, como confirmó el Ministerio de Defensa, a lo largo de octubre la empresa IWI dictará cursos de operación y mantenimiento al personal.

Probaron los ARAD-7 en Campo de Mayo

En las redes sociales de las Fuerzas Armadas compartieron imágenes y videos de lo que fue la prueba de tiro de los nuevos fusiles, en la que se realizaron disparos contra blancos fijos para comprobar el desempeño del arma.

Nuevos fusiles para las Fuerzas Armadas: probaron los ARAD-7 en Campo de Mayo. Instagram / fuerzasarmadasarok

“Hoy en el polígono de la Guarnición Militar de Campo de Mayo se realizó una prueba de tiro de los nuevos fusiles ARAD-7 para las Fuerzas Armadas”, señalaron, en referencia al lunes 5 de octubre.

En este marco, “ se evaluó su precisión y funcionamiento con el objetivo de avanzar en la modernización del equipamiento del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada”.

En la Guarnición de Campo de Mayo se realizó la prueba de tiro de los nuevos fusiles ARAD 7.



Se evaluó su precisión y funcionamiento para avanzar en la modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/ZMQBhX9XsT — Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (@EMCFFAA_Arg) October 6, 2026

Qué características tienen los ARAD 5 y ARAD-7

Estos sistemas, que aportan menor peso, mayor modularidad y capacidad de incorporar nuevas tecnologías, cuentan con miras electroópticas de punto rojo MEPRO M-5.

ARAD-5: 5,56 x 45 mm.

ARAD-7: 7,62 x 51 mm.

En tanto, las primeras 250 unidades son el primer paso de una transición que se realizará de manera progresiva.

De este primer lote:

50 ARAD-7 : destinados en su totalidad al Ejército.

200 ARAD-5: destinados a la Fuerza Aérea, Ejército y Armada en partes iguales.

Este primer lote fue recibido y presentado el 29 de septiembre en un acto en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la recepción del segundo lote se realizará el primer trimestre del 2027 .

En conclusión, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada comienzan un período de transición del fusil FAL a los ARAD-5 y ARAD-7.

Las Fuerzas Armadas se despiden del fusil FAL

El FAL (7,62 × 51 mm) fue incorporado a las Fuerzas Armadas argentinas en 1956 y cuatro años después, la Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu” de Rosario comenzó su fabricación, de la cual surgieron distintas variantes como el FAP (Fusil Automático Pesado), FAL PARA (equipado con culata rebatible).

Con el correr de los años se produjeron modificaciones, como por ejemplo la incorporación de materiales sintéticos. Asimismo, evolucionaron a distintas configuraciones como cañones, sistemas de puntería y accesorios. Además, este fusil acompañó a distintas generaciones de soldados del Ejército, Fuerza Aérea Argentina y Armada Argentina.

Lo más importante de este fal es que fue utilizado en la Guerra de Malvinas como armamento individual por las tropas argentinas.