El pan de plátano con canela combina la humedad del bizcocho tradicional con el sabor especiado de los cinnamon rolls. Imagen ilustrativa.

El pan de plátano con canela se convirtió en una de las recetas más atractivas para quienes buscan preparar dulces caseros con ingredientes sencillos. La propuesta combina dos clásicos de la repostería: el tradicional banana bread, elaborado con plátanos maduros, y el sabor especiado de los rollos de canela (cinnamon rolls).

La receta viral destaca por su textura húmeda y esponjosa, junto con una cobertura o relleno de azúcar y canela que aporta un contraste dulce y aromático. Además, permite aprovechar los plátanos que están demasiado maduros para comer solos y preparar un bizcocho diferente sin recurrir a técnicas complicadas.

Ingredientes para preparar pan de plátano con canela en casa

Para elaborar esta versión en formato de bizcocho, se necesitan plátanos maduros, ingredientes básicos de repostería y una mezcla de azúcar moreno y canela que se incorpora entre las capas de masa. La receta de pan de plátano fue publicada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y adapta el relleno especiado de las versiones virales de banana bread con cinnamon rolls.

Ingredientes para un molde de budín

3 plátanos maduros.

2 huevos.

100 g de mantequilla derretida.

150 g de azúcar.

220 g de harina de trigo.

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

Para el relleno de canela

60 g de azúcar moreno.

1 cucharada de canela molida.

30 g de mantequilla blanda.

La elección de plátanos maduros es importante: el USDA recomienda utilizar frutas con manchas marrones en la piel para conseguir un buen resultado en el pan de plátano.

Los plátanos maduros son el ingrediente principal de esta receta viral de repostería casera. Imagen ilustrativa.

Paso a paso: cómo preparar la masa y conseguir el efecto de rollo de canela

Preparar los plátanos: pelarlos y aplastarlos con un tenedor hasta conseguir un puré sin trozos grandes. Mezclar los ingredientes húmedos: incorporar los huevos, la mantequilla derretida, el azúcar y la esencia de vainilla. Remover hasta integrar. Añadir los ingredientes secos: tamizar la harina junto con el bicarbonato y la sal. Incorporarlos poco a poco a la mezcla anterior, sin batir en exceso. Preparar la mezcla de canela: combinar el azúcar moreno, la canela molida y la mantequilla blanda hasta formar una pasta. Montar el bizcocho: engrasar un molde rectangular y colocar la mitad de la masa. Distribuir parte de la mezcla de canela, cubrir con el resto de la preparación y terminar con otra capa de azúcar y canela. Se puede hacer un pequeño movimiento en espiral con un cuchillo para crear el efecto marmolado. Hornear: llevar al horno precalentado a 175 °C durante aproximadamente 50-60 minutos. Comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro: debe salir sin restos de masa cruda. Dejar enfriar: esperar unos minutos antes de desmoldar y cortar en rebanadas.

La receta es una adaptación en formato de pan dulce: la combinación de masa de plátano y relleno de canela reproduce el contraste de sabores de los populares rollos de banana bread.

La combinación de masa de plátano y relleno de canela reproduce un contraste de sabores. Imagen ilustrativa. Magnific Pic

Cómo conservar el pan de plátano y lograr una textura húmeda

Uno de los secretos para conseguir un buen resultado es no mezclar demasiado la masa una vez incorporada la harina. De esta manera, se evita desarrollar en exceso el gluten y se consigue una miga más tierna. También es importante respetar el tiempo de horneado y comprobar que el centro esté completamente cocido.

Para conservarlo, se recomienda guardarlo en un recipiente hermético una vez que se haya enfriado. Puede mantenerse a temperatura ambiente durante unos días, siempre que las condiciones de conservación sean adecuadas.