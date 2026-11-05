Noviembre traerá diversas propuestas gastronómicas en la Ciudad de México (CDMX) y una de ellas es el Festival Cultural Gastronómico Magueyero. Se trata de una jornada que combinará sabores tradicionales, música, talleres y actividades culturales.
La entrada será gratuita y abierta al público. Durante el encuentro, los asistentes podrán acercarse al proceso de producción del pulque, conocer el trabajo del tlachiquero, probar pulque natural, degustar curados de frutas y aguamiel, y participar en talleres. También habrá charlas con especialistas sobre la historia, las propiedades y la relevancia ambiental del maguey.
La programación incluirá, además, presentaciones de libros, conferencias, espectáculos musicales, danza folclórica y una actividad de tarot prehispánico.
Actividades en el Festival Cultural Gastronómico Magueyero
El evento contará con una agenda de propuestas culturales, educativas y recreativas para conocer la historia del maguey, su aprovechamiento y las prácticas tradicionales relacionadas con la elaboración del pulque.
Presentaciones, conferencias y conversatorios
- 11:00 a 11:20 horas: ceremonia de apertura.
- 11:30 a 12:10 horas: espectáculo de baile de salón.
- 12:20 a 13:00 horas: conferencia “Las propiedades curativas del Metl”, a cargo de Gabriel Gámez Torres, junto con la presentación del libro Un cuento a PILARES, de Araceli Sánchez Rodríguez.
- 13:10 a 13:50 horas: presentación de ¡Que viva el Pulque!, de Juan Escalona, y charla sobre medioambiente.
- 14:50 a 15:30 horas: conversatorio “Defensa del Maguey y su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX”, impartido por el profesor Valdovinos.
- 14:50 a 15:30 horas: presentación del libro Los últimos Tlachiqueros: Manual para hacer Pulque, de David Polo.
- 16:50 a 17:30 horas: conferencia “Importancia ecológica del maguey en la Ciudad de México”, a cargo del biólogo Fidel Francisco García del Valle.
- 17:40 a 18:20 horas: presentación de danza folclórica.
Música en vivo
Habrá propuestas para acompañar el recorrido por los distintos puestos y disfrutar de las bebidas y la gastronomía del festival.
El programa musical contempla las siguientes presentaciones:
- 14:00 a 14:40 horas: Kumbia Azotacalles.
- 15:40 a 16:40 horas: espectáculo principal de Ópera Amicus.
De esta manera, la celebración también ofrecerá un espacio para bailar y disfrutar de diferentes expresiones musicales.
Talleres, degustaciones y exposiciones sobre el maguey
Entre las propuestas se encuentran:
- Taller de elaboración de curados: tendrá dos turnos, a las 11:00 y a las 15:00 horas. Para participar será necesario realizar un registro previo mediante el código QR del evento.
- Exposición fotográfica “Pulquerías de la Ciudad”: una muestra dedicada a retratar los establecimientos que forman parte de la historia y la identidad pulquera.
- Taller “Pinta tu guaje no te hagas Maje”: una actividad coordinada por Coconed.
- Degustación de las distintas etapas de fermentación del aguamiel: una experiencia guiada por Miguel García para conocer las transformaciones de esta bebida durante su elaboración.
Dirección y horarios del Festival Cultural Gastronómico Magueyero
El evento será el sábado 7 de noviembre, entre las 10:30 y las 19:00. El encuentro tendrá lugar en las canchas de basquetbol ubicadas junto al PILARES Tlacopan, en el cruce de Calzada México-Tacuba y avenida Aquiles Serdán, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El festival reunirá en un mismo espacio gastronomía, música, historia y tradición: una oportunidad para acercarse al universo del maguey y celebrar la cultura pulquera.