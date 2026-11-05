Al evento se podrá asistir en familia o con amigos, por lo que será posible conocer más sobre las tradiciones gastronómicas y culturales de México.

Noviembre traerá diversas propuestas gastronómicas en la Ciudad de México (CDMX) y una de ellas es el Festival Cultural Gastronómico Magueyero. Se trata de una jornada que combinará sabores tradicionales, música, talleres y actividades culturales.

La entrada será gratuita y abierta al público. Durante el encuentro, los asistentes podrán acercarse al proceso de producción del pulque, conocer el trabajo del tlachiquero, probar pulque natural, degustar curados de frutas y aguamiel, y participar en talleres. También habrá charlas con especialistas sobre la historia, las propiedades y la relevancia ambiental del maguey.

La propuesta permitirá descubrir el trabajo artesanal que hay detrás de cada producto derivado del maguey. Unsplash

La programación incluirá, además, presentaciones de libros, conferencias, espectáculos musicales, danza folclórica y una actividad de tarot prehispánico.

Actividades en el Festival Cultural Gastronómico Magueyero

El evento contará con una agenda de propuestas culturales, educativas y recreativas para conocer la historia del maguey, su aprovechamiento y las prácticas tradicionales relacionadas con la elaboración del pulque.

Presentaciones, conferencias y conversatorios

11:00 a 11:20 horas: ceremonia de apertura.

11:30 a 12:10 horas: espectáculo de baile de salón.

12:20 a 13:00 horas: conferencia “Las propiedades curativas del Metl”, a cargo de Gabriel Gámez Torres, junto con la presentación del libro Un cuento a PILARES , de Araceli Sánchez Rodríguez.

13:10 a 13:50 horas: presentación de ¡Que viva el Pulque! , de Juan Escalona, y charla sobre medioambiente.

14:50 a 15:30 horas: conversatorio “Defensa del Maguey y su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX”, impartido por el profesor Valdovinos.

14:50 a 15:30 horas: presentación del libro Los últimos Tlachiqueros: Manual para hacer Pulque , de David Polo.

16:50 a 17:30 horas: conferencia “Importancia ecológica del maguey en la Ciudad de México”, a cargo del biólogo Fidel Francisco García del Valle.

17:40 a 18:20 horas: presentación de danza folclórica.

Música en vivo

Habrá propuestas para acompañar el recorrido por los distintos puestos y disfrutar de las bebidas y la gastronomía del festival.

El programa musical contempla las siguientes presentaciones:

14:00 a 14:40 horas: Kumbia Azotacalles.

15:40 a 16:40 horas: espectáculo principal de Ópera Amicus.

De esta manera, la celebración también ofrecerá un espacio para bailar y disfrutar de diferentes expresiones musicales.

Talleres, degustaciones y exposiciones sobre el maguey

Entre las propuestas se encuentran:

Taller de elaboración de curados: tendrá dos turnos, a las 11:00 y a las 15:00 horas. Para participar será necesario realizar un registro previo mediante el código QR del evento.

Exposición fotográfica “Pulquerías de la Ciudad”: una muestra dedicada a retratar los establecimientos que forman parte de la historia y la identidad pulquera.

Taller “Pinta tu guaje no te hagas Maje”: una actividad coordinada por Coconed.

Degustación de las distintas etapas de fermentación del aguamiel: una experiencia guiada por Miguel García para conocer las transformaciones de esta bebida durante su elaboración.

Dirección y horarios del Festival Cultural Gastronómico Magueyero

El evento será el sábado 7 de noviembre, entre las 10:30 y las 19:00 . El encuentro tendrá lugar en las canchas de basquetbol ubicadas junto al PILARES Tlacopan, en el cruce de Calzada México-Tacuba y avenida Aquiles Serdán, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El festival reunirá en un mismo espacio gastronomía, música, historia y tradición: una oportunidad para acercarse al universo del maguey y celebrar la cultura pulquera.