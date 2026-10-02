Abrió su propia hamburguesería a los 27 años y cambió el menú por filas en su primer mes: ahora planea expandir el negocio con un segundo local.

Federico Perales, conocido en redes sociales como “El Gordis”, se hizo popular con su clásico latiguillo “hoy vamos a hacer unas buenas burgas” . Con más de 2,4 millones de seguidores entre TikTok e Instagram -1,7 millones y 700.000, respectivamente-, se consolidó como uno de los influencers gastronómicos más reconocidos de la Argentina.

En las últimas semanas, captó la atención del mundo gastronómico con la apertura de su primera hamburguesería, El Gordis Burger, que desde sus primeros días registró largas filas de clientes. A partir de algunos ajustes, logró mejorar la experiencia de quienes se acercaron al local, entre ellos, figuras del fútbol argentino como Leandro Paredes.

El éxito fue tal que, junto a sus dos socios Luciano “Lucho” Garone y el chef ejecutivo Román Falon, ya planea la apertura de un nuevo local en la provincia de Buenos Aires y 3 dark kitchens para garantizar el delivery en tres zonas importantes de la Ciudad de Buenos Aires a través de una reconocida aplicación.

Los caóticos primeros días de El Gordis Burger

Federico Perales comenzó a crear contenido para Instagram y TikTok hace casi cuatro años y, desde entonces, publicó más de 200 reseñas de hamburgueserías. Entre todas ellas, hubo una que marcó un punto de inflexión y lo inspiró a crear su propio proyecto: Five Guys, la mítica cadena estadounidense de hamburgueserías que tuvo un impacto decisivo en su historia.

“ Para mí no es la mejor, pero es la única con esa presencia en la marca . La última vez que fui, me volví de Estados Unidos diciéndome ‘creo que ya es el momento de abrir la nuestra’ ”, explicó en diálogo con El Cronista.

El Gordis Burger está ubicado en la esquina de Fitz Roy y El Salvador, Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Gentileza El Gordis Burger

La identidad de Gordis está presente en distintos espacios del local: desde el muñeco gigante ubicado en la entrada hasta el packaging y los cuadros que recrean grandes momentos del deporte argentino, todos adaptados a la estética de El Gordis. La decoración se completa con una paleta de colores que combina rojo y celeste y busca darle al lugar un perfil descontracturado.

La propuesta gastronómica también ocupa un lugar central. Después de casi cuatro años de reseñar hamburgueserías, Perales trasladó parte de esa experiencia a su propio proyecto, con medallones smasheados de 100 gramos y un blend de carnes seleccionado para la elaboración de las hamburguesas. A esto se suma una variedad de toppings y salsas que completan cada una de las opciones del menú.

En el desarrollo de la propuesta fue clave la incorporación de su socio, Román Falon, chef ejecutivo de Gordis. Falon trabajó sobre las ideas iniciales de Perales, aportó su experiencia gastronómica y desarrolló las distintas salsas que acompañan a las hamburguesas.

“Tiene un criterio de sabor increíble. Gracias a él pude llegar a lo que buscaba. Por ejemplo, para la combinación cebolla crispy y bacon me propuso el bacon glaseado con un syrup, un jarabe traído de Canadá, y una cebolla crispy traída de afuera que es como un cereal y bien crocante”. Federico Perales

Entre las dos mentes creativas nació el menú que rápidamente tuvo que ser modificado. En los primeros días, muchas personas tuvieron que esperar bastante para ingresar al local y en algunos casos hasta 3 horas por las largas filas.

El desafío, entonces, fue achicar la espera. “ Hicimos cambios en el despacho para que fuera más rápido y más ágil, y eso implicó acortar el menú ”, indicó el influencer.

Al menú, que contaba con cinco hamburguesas de carne y una de pollo, le sacaron una hamburguesa especial con picante y salsa Alfredo, que demoraba mucho y ocupaba bastante espacio en la mesa de armado. Lo mismo ocurrió con otra que tenía papas hash brown en el medio y que demoraba en cocinarse en la freidora. La ensalada también tuvo que salir porque les quitaba un armador en pleno despacho.

Otra decisión importante fue trasladar el centro de producción a otro lugar en La Paternal y la cocina quedó óptima para el armado rápido de las hamburguesas.

Gracias a estas decisiones bajaron los tiempos de demora, aunque por el auge del local, muchos deciden ir temprano.

La hamburguesa más elegida por el púbico

“Siempre fue la misma: la primera estadísticamente. Entre simple y doble se lleva el 45% de la facturación. Es la Gordis Bacon”.

Sin embargo, no es la hamburguesa favorita de Perales. Su recomendación siempre es la Gordis Tasty. “Es la que me define a mí, la que define a El Gordis: lechuga, tomate, cebolla y una salsita Tasty que hacemos nosotros y que lleva grasa de panceta cocinada para que sea más cremosa. Todos los diferenciales de El Gordis son las salsas porque son muy complejas”, manifestó.

El Gordis Burger abrió el 5 de septiembre. Gentileza El Gordis Burger

La hamburguesería que eligen los futbolistas

Como hincha de Argentinos Juniors y streamer de AFA Studio, Federico Perales está vinculado al fútbol. Un dato curioso es que en los primeros días lo visitaron varios futbolistas del torneo argentino: Norberto Briasco (Barracas Central), Gonzalo Montiel (River Plate) e incluso Leandro Paredes (Boca Juniors).

“Tengo mucha relación con el representante de Paredes y me dijo que quería pasar con la familia. Le tuve preparado el pedido para la hora que venía y le entregué a mitad de cuadra con el auto estacionado”, contó.

La expansión de El Gordis

A casi un mes de la apertura del primer local, el equipo ya tiene en mente un segundo local.

“Nuestro primer pensamiento con la marca es no franquiciar. Tenemos ese ‘no’ no muy marcado, pero siempre tuvimos planificado un segundo local mucho más grande y seguramente en provincia de Buenos Aires . Es algo que venimos charlando”, anticipó el influencer y, ahora, empresario.

Por el momento, El Gordis Burger tendrá tres dark kitchens dedicados exclusivamente para el delivery en Ciudad de Buenos Aires: una sería en Belgrano, la otra sería en la zona de Palermo-Villa Crespo y la tercera sería Caballito.

En conclusión, El Gordis Burger llegó para pisar fuerte en el mapa hamburguesero porteño, que en los últimos años creció de manera exponencial y cada vez se ven más opciones con impronta propia. En este caso, la búsqueda apunta a un público infanto-juvenil sin perder de vista cada uno de los detalles detrás de toda hamburguesa de calidad y gran sabor.