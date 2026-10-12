La iniciativa busca que los automovilistas no paguen peaje si las obras públicas afectan el tránsito.

El Congreso de Nuevo León aprobó una medida para que las casetas de las autopistas estatales sean gratis cuando las obras públicas afecten de manera significativa la circulación vehicular.

La iniciativa busca evitar que los automovilistas deban pagar peaje por utilizar una vía alterna para llegar a sus destinos durante los trabajos de infraestructura.

¿Cuándo serán gratis las casetas en las autopistas de Nuevo León?

La sala de prensa del Poder Legislativo de Nuevo León informó que se aprobó la gratuidad del peaje en autopistas cuando la circulación se vea afectada por la realización de una obra pública.

El objetivo es que los conductores no tengan que asumir un gasto adicional cuando las obras de infraestructura compliquen sus traslados y los obliguen a buscar rutas alternas de cuota.

Las declaraciones de Itzel Castillo Almanza, diputada que impulsó la gratuidad del peaje durante obras

Vale destacar que la propuesta fue impulsada por las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Itzel Castillo Almanza y Aile Tamez de la Paz. De esta manera, el dictamen de la Comisión de Movilidad se votó durante una sesión ordinaria y recibió 26 votos a favor, mientras que 11 legisladores se abstuvieron.

Itzel Castillo Almanza, diputada de Acción Nacional, impulsó el proyecto junto a Aile Tamez de la Paz. Congreso del Estado de Nuevo León

En ese sentido, Castillo Almanza manifestó: “Hoy me gustaría que reflexionemos: ¿por qué una persona tiene que pagar por utilizar una vía alterna cuando está buscando precisamente una manera de evitar las afectaciones provocadas por una obra pública? La gente no está utilizando esta vía por lujo".

Luego, subrayó acerca de la alternativa de rutas que buscan los conductores: “La está utilizando porque necesita llegar. Necesita llegar a trabajar, a dar clases, entregar mercancía, llevar a sus hijos o regresar a casa”.

Por tal motivo, concluyó: “Y no podemos hacer como si ese dinero no importara. Porque sí importa. Para una familia que todos los días tiene que pagar gasolina, transporte, comida, cuotas escolares y todos los gastos de la casa, cada peso cuenta”.

Un ejemplo cercano sobre las casetas gratis en Nuevo León

Las afectaciones viales relacionadas con los trabajos de infraestructura en la avenida Miguel Alemán fueron uno de los antecedentes de la iniciativa.

Según informó UnoTV el 8 de octubre de 2026, el Gobierno estatal había permitido temporalmente el uso gratuito de la autopista al aeropuerto debido a las complicaciones provocadas por las obras de las líneas 4 y 6 del Metro.

Más cambios en la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León

El dictamen aprobado también contempla modificar el órgano de gobierno de la Red Estatal de Autopistas (REA), al sustituir el Consejo de Administración por una Junta de Gobierno.

Según las declaraciones recogidas por el Congreso de Nuevo León, la diputada Tamez de la Paz sostuvo que el cambio busca “fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y generar mayores contrapesos en las decisiones que se toman dentro de este organismo”.

La legisladora señaló que una Junta de Gobierno permitiría una integración más plural en la toma de decisiones, en línea con la estructura de otros organismos públicos descentralizados del Estado.