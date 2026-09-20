El Gobierno prepara cambios en peajes, fotomultas y patios: qué pasará con los conductores en Colombia

El Gobierno de Abelardo De la Espriella prepara cambios en materia de tránsito e infraestructura vial en Colombia. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, adelantó algunas de las medidas que analiza la administración, entre ellas una revisión de los costos que afrontan los conductores y una eventual modificación del Código Nacional de Tránsito.

Uno de los puntos abordados son los peajes. Según explicó Noguera en una entrevista con Semana, la intención del Gobierno es no aumentar las tarifas. La funcionaria también señaló que la administración no contempla utilizar el cobro de valorización como mecanismo para financiar infraestructura.

El Ministerio también deberá definir qué ocurrirá con tres corredores que regresaron a la administración estatal durante el gobierno anterior y actualmente están bajo responsabilidad del Invías. Cada uno será evaluado de manera individual antes de determinar el modelo que se utilizará para su operación.

Entre las alternativas mencionadas aparecen una nueva concesión, contratos de operación y mantenimiento o la continuidad temporal bajo administración del Invías.

Licencias, patios, grúas y fotodetección entran en revisión

La eventual reforma del Código de Tránsito también alcanzaría distintos gastos que actualmente enfrentan los conductores. Noguera confirmó que el Ministerio revisará los costos de las licencias de conducción, la revisión técnico-mecánica, los patios, las grúas y la fotodetección.

La propuesta apunta a establecer sanciones proporcionales y reducir intermediarios que, según la ministra, encarecen algunos trámites sin aportar a la seguridad vial.

Esto no implicaría eliminar las sanciones para las conductas de mayor riesgo. Noguera señaló que se mantendrá una posición firme frente a infracciones como exceder los límites de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o circular sin casco o cinturón de seguridad.

El sistema de fotodetección también se encuentra bajo revisión. En paralelo, el Ministerio avanzó con cambios relacionados con el uso de dispositivos electrónicos como apoyo a los controles realizados en las vías.

Fotomultas: qué cambió con los controles realizados en las vías

El Ministerio de Transporte derogó la circular expedida en 2025 luego de una revisión jurídica que, según la entidad, identificó requisitos y cargas que no estaban contemplados en las normas vigentes para los controles en vía y los sistemas automáticos de detección.

El análisis encontró disposiciones relacionadas con registros, reportes y condiciones operativas que no aparecían expresamente en la ley ni en la reglamentación aplicable. También se identificaron requisitos para utilizar dispositivos electrónicos vinculados con la ausencia de sistemas automáticos o determinados niveles de siniestralidad.

Según el Ministerio, estas disposiciones establecían obligaciones adicionales para las autoridades de tránsito y condiciones sobre la validez de los comparendos que no estaban previstas en las leyes ni en los reglamentos correspondientes.

Sin embargo, la derogación de la circular no implica que las actuaciones realizadas durante su vigencia queden anuladas automáticamente. Cada autoridad deberá revisar los casos concretos y aplicar las normas constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.

¿Qué diferencia existe entre una cámara automática y un control realizado por un agente?

Cuando un dispositivo electrónico funciona como apoyo a un control realizado directamente en la vía, debe intervenir un agente de tránsito competente, visible e identificado, encargado de operar el equipo y elaborar el comparendo.

En estos casos, el dispositivo es utilizado como apoyo del procedimiento realizado por el funcionario y no funciona como un sistema automático de detección. Por esta razón, bajo esas condiciones, no requiere autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La situación es diferente cuando una cámara funciona de manera automática y genera el comparendo después de detectar una infracción. En ese escenario, el sistema requiere autorización previa de la ANSV y debe cumplir los requisitos establecidos para los mecanismos de fotodetección.

¿Qué pasará con los peajes y otros costos para los conductores?

De acuerdo con las declaraciones de la ministra de Transporte, el Gobierno no contempla aumentar las tarifas de los peajes y tampoco prevé utilizar el cobro de valorización para financiar infraestructura vial.

Al mismo tiempo, el Ministerio revisará los costos relacionados con las licencias de conducción, la revisión técnico-mecánica, los patios, las grúas y la fotodetección.