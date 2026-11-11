La autopista tiene 294,4 kilómetros en total, aunque no todo el trayecto queda libre de pago. Los tramos estatales y el recorrido que atraviesa Navarra pasan a ser gratuitos, mientras que en el País Vasco se mantienen los peajes. Imagen ilustrativa.

Desde este miércoles 11 de noviembre, parte de la AP-68, la autopista que conecta Bilbao con Zaragoza, deja de tener peajes tras finalizar la concesión que permitía su explotación. El cambio afecta a buena parte de su recorrido y reduce el coste para quienes utilizan esta vía para desplazarse entre varias comunidades, como ocurre con otras autopistas que dejan de cobrar.

La autopista tiene 294,4 kilómetros en total, aunque no todo el trayecto queda libre de pago. Los tramos estatales y el recorrido que atraviesa Navarra pasan a ser gratuitos, mientras que en el País Vasco se mantienen los peajes.

Más de 200 kilómetros de la AP-68 ya no tienen peaje

El tramo estatal de la AP-68 suma 177 kilómetros que desde las 00:00 de este miércoles pasan a ser gratuitos. El recorrido incluye 0,3 kilómetros en Burgos, 119,4 kilómetros en La Rioja y 57,4 kilómetros en Aragón.

A esos kilómetros se añaden los 39,5 kilómetros de la autopista que atraviesan Navarra, donde también se elimina el pago. En conjunto, son 216,5 kilómetros sin peaje dentro del recorrido de la AP-68.

La liberación se produce después del final de la concesión estatal para la explotación de la autopista. Desde ahora, cada administración asume la gestión de los tramos que atraviesan su territorio.

El Ministerio de Transportes calcula que los tramos estatales de la AP-68 reciben más de 5 millones de usuarios al año.

¿Dónde se podrá circular gratis?

Los conductores podrán utilizar sin pagar los 177 kilómetros del tramo estatal y los 39,5 kilómetros de Navarra. Esto supone que gran parte del recorrido entre Zaragoza y el País Vasco queda liberado de peajes.

En cambio, los tramos que atraviesan Álava y Bizkaia mantienen el pago. La gestión de esas zonas corresponde a las diputaciones forales vascas, que mantienen sus propios sistemas de cobro, aunque con tarifas más bajas: en Álava el precio para turismos baja un 70%, de 11,20 a 3,35 euros por el tramo completo, y en Bizkaia la reducción es del 38%, de 6,85 a 4,25 euros para el viaje entre Bilbao y Vitoria.

Por eso, el recorrido completo entre Bilbao y Zaragoza no queda completamente libre de peajes. El conductor todavía tendrá que pagar por los kilómetros situados en el País Vasco.

La diferencia en el precio es importante. Según Diario de Navarra, el trayecto completo entre Bilbao y Zaragoza, pasando por Navarra, costaba cerca de 40 euros para un turismo. Con la liberalización de los tramos estatales y navarros, el coste queda en torno a 6,70 euros, correspondiente a los peajes que siguen vigentes en el País Vasco.

¿Cuánto dinero se ahorrarán los conductores?

El Ministerio de Transportes calcula que los tramos estatales de la AP-68 reciben más de 5 millones de usuarios al año. La eliminación de los peajes supondrá, según sus estimaciones, un ahorro conjunto de unos 97 millones de euros anuales para los conductores.

Transportes ya tramita los contratos para conservar y explotar de forma directa los tramos riojano y aragonés, junto con las cuatro áreas de servicio de esas comunidades. También está previsto retirar de forma progresiva las instalaciones de peaje que ya no serán necesarias.

En Navarra, el Gobierno foral asume la gestión de sus 39,5 kilómetros después del traspaso de la infraestructura. La eliminación del cobro permite que los conductores atraviesen ese tramo sin pagar desde este miércoles.

El Gobierno de Navarra asegura que no habrá peajes en esos 39,5 kilómetros al menos durante esta legislatura, aunque el Ejecutivo foral baraja implantar un canon para vehículos pesados en las vías de gran capacidad, un cambio que todavía está por desarrollarse.